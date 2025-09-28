El riesgo de fuertes lluvias pone en vilo la disputa del partido Valencia - Oviedo El club valencianista ya ha advertido que van a «estar muy atentos» al avance de las previsiones meteorológicas y no está descartado un posible aplazamiento de la jornada de LaLiga en Mestalla

Si todo va según lo previsto y dentro de la normalidad, el lunes 29 de septiembre (21:00 horas) debe afrontarse el duelo entre el Valencia y Real Oviedo en el estadio de Mestalla, donde el equipo de Corberán quiere prolongar su buena dinámica como local. No obstante, en estos momentos el foco está en otro sitio y las miradas se dirigen hacia el cielo, ya que la amenaza de las fuertes lluvias que pretenden azotar a la ciudad ponen en vilo la disputa de este encuentro.

Con los precedentes vividos el pasado 29 de octubre, no se quiere poner en riesgo a ningún implicado en este encuentro de fútbol, ni a los dos equipos ni a los miles de aficionados que acudirán a la grada. Por ello, si los avances climatológicos no son esperanzadores e incrementa la alerta decretada por las autoridades, no está descartado un posible aplazamiento del partido de séptima jornada de LaLiga.

Desde el Valencia CF ya han alertado de la situación y están en contacto con los responsables que tomen la decisión de disputar o no el juego. Por ello, a través de las plataformas oficiales se ha emitido el siguiente comunicado. «Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo». Igualmente, estas irán en consonancia para garantizar el beneficio de los aficionados, comentan.

Actualmente, desde la AEMET se ha activado para la jornada del lunes el nivel máximo de aviso por el riesgo de fuertes precipitaciones y tormentas en el litoral de Valencia. Es decir, se ha incrementado a nivel rojo. Esto implica que puedan caer lluvias por encima de los 180 mm a partir de las 4:00 horas de la mañana, momento en que se activa este nivel rojo. Por tanto, si se cumplen las previsiones actuales, toma fuerza la suspensión y el cambio a otra fecha del calendario.