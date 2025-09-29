Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rubén Baraja, en el último duelo entre Valencia y Oviedo en Mestalla, en el año 2000. REUTERS
Previa del Valencia CF - Real Oviedo

LaLiga mantiene el Valencia - Oviedo pese a la alerta roja

Reencuentro ·

El equipo asturiano regresa a Mestalla tras su ascenso y se mide a un Valencia que nada tiene que ver con el último al que se enfrentó a principios de siglo

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:26

El Real Oviedo es un equipo de una talla tan histórica, que a pesar de haberse tirado 24 años sin pisar la Primera División, y ... por tanto, sin haberse cruzado con el Valencia en algo más de dos décadas, sigue ocupando la 15ª plaza en el ranking de rivales contra los que más veces se ha enfrentado en partido oficial el Valencia. Desde 1929 se recogen duelos entre valencianistas y carbayones. El primero fue en Segunda División, con victoria para el Valencia por 4-2. Pero el contador se detuvo en 92 partidos oficiales en el año 2001, cuando el Oviedo abandonó la máxima categoría del fútbol español y emprendió un descenso a los infiernos que lo llevó a Tercera y a la casi desaparición. Ahora, 24 años después, ha regresado a Primera y volverá a pisar un estadio que en teoría no debería estar pisando, puesto que para estos años que corren, en Oviedo seguramente se pensaban que ya estaría acabado el Nou Mestalla. Pero no, el templo de la Avenida de Suecia sigue en pie. Vivito y coleando, siendo un vestigio de los tiempos pasados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias LaLiga mantiene el Valencia - Oviedo pese a la alerta roja

LaLiga mantiene el Valencia - Oviedo pese a la alerta roja