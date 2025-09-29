LaLiga mantiene el Valencia - Oviedo pese a la alerta roja

El Real Oviedo es un equipo de una talla tan histórica, que a pesar de haberse tirado 24 años sin pisar la Primera División, y ... por tanto, sin haberse cruzado con el Valencia en algo más de dos décadas, sigue ocupando la 15ª plaza en el ranking de rivales contra los que más veces se ha enfrentado en partido oficial el Valencia. Desde 1929 se recogen duelos entre valencianistas y carbayones. El primero fue en Segunda División, con victoria para el Valencia por 4-2. Pero el contador se detuvo en 92 partidos oficiales en el año 2001, cuando el Oviedo abandonó la máxima categoría del fútbol español y emprendió un descenso a los infiernos que lo llevó a Tercera y a la casi desaparición. Ahora, 24 años después, ha regresado a Primera y volverá a pisar un estadio que en teoría no debería estar pisando, puesto que para estos años que corren, en Oviedo seguramente se pensaban que ya estaría acabado el Nou Mestalla. Pero no, el templo de la Avenida de Suecia sigue en pie. Vivito y coleando, siendo un vestigio de los tiempos pasados.

El 0-0 de la última visita al Tartiere en 2001 y el 2-0 que se llevó el Valencia en el último precedente en Mestalla a finales del 2000 son los últimos cara a cara registrados entre Valencia y Oviedo. Por aquel entonces, su delantero era un yugoslavo llamado Veljko Paunovic. Y sí, es el actual entrenador del conjunto asturiano. No pudo conseguirlo como futbolista, y ahora lo intentará desde el banquillo. Por poner en contexto, por aquel entonces, el Valencia era un rival temido. Un contendiente a todo que pisaba finales de Champions y que ganaba títulos.

En plantilla había nombres como Cañizares, Angloma, Pellegrino, Djukic, Ayala, Mendieta, Albelda, Baraja, Kily, Angulo y Carew. Ahora, nada queda de ese Valencia, que se ha convertido en un equipo de media tabla, que sufre por no descender y que sueña con más pronto que tarde volver a competiciones europeas. Y precisamente este partido ante el Oviedo debe ser una prueba de fuego para el conjunto dirigido por Carlos Corberán, que tiene una oportunidad, en teoría asequible, para sumar tres puntos ante un recién ascendido que está llamado a ser uno de los candidatos al descenso. Con el factor Mestalla a favor, y la buena dinámica que arrastra el equipo tras la victoria ante el Athletic, además del descanso acumulado al haber jugado martes y descansado hasta el lunes, todo parece que se pone de cara.

El partido, en vilo por un aplazamiento a causa de las lluvias Si todo va según lo previsto y dentro de la normalidad, a las 21 horas de este lunes debe afrontarse el Valencia-Oviedo en Mestalla. No obstante, las miradas se dirigen hacia el cielo, ya que la amenaza de las fuertes lluvias ponen en vilo la disputa de este encuentro. Con los precedentes vividos el pasado 29 de octubre, no se quiere poner en riesgo a ningún implicado en este encuentro de fútbol, ni a los equipos ni a los aficionados. Por ello, si los avances climatológicos no son esperanzadores e incrementa la alerta roja decretada, no está descartado un posible aplazamiento del partido, que al cierre de esta edición no se ha anunciado.

Y ya, si nos ponemos quisquillosos, se podría decir que los carbayones no ganan al Valencia desde 1997, cuando se impusieron por 3-0. En Mestalla no suman de tres desde 1988, cuando se llevaron un 0-1. Por tanto, los números hablan a favor de una victoria del Valencia, aunque eso sí, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. En teoría, el Valencia no realizará rotaciones y saldrá con el que parece ya el once de gala. Las dudas del estado físico de Julen Agirrezabala y Dimitri Foulquier parecen haberse disipado, pero tanto Stole Dimitrievski como Thierry Rendall aguardan su oportunidad si sus compañeros finalmente no están aptos para la competición. El enrachado Hugo Duro apunta a mantenerse como referencia ofensiva junto a Danjuma, en busca de hacerle cosquillas a un Oviedo que hasta ahora está teniendo muchas dificultades para cerrar su portería pese a las grandes paradas del valenciano Aarón Escandell, que está que se sale.

Alineaciones probables

Valencia CF: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà, Santamaría, Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.

Real Oviedo: Aarón, Alhassane, Carmo, Bailly, Ahijado, Dendoncker, Reina, Ilic, Hassan, Chaira y Rondón.