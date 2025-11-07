Hugo Duro y Agirrezabala entrenan con el Valencia pese a sus molestias El equipo de Corberán prepara el duelo ante el Betis del domingo en Mestalla con las ausencias de Foulquier, Ugrinic, Diakhaby y Ramazani

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El Valencia sigue preparando la trascendental cita de este domingo en Mestalla contra el Betis, puesto que el equipo valencianista la afronta en puestos de ... descenso, con 9 puntos, y a las puertas de un parón que se puede hacer muy largo y tenso en caso de no conseguir los tres puntos contra el conjunto sevillano. El entrenamiento de este viernes en Paterna ha contado con la presencia de Agirrezabala y Hugo Duro, pese a sus molestias respectivas en el hombro y el tobillo respectivamente.

Los que siguen siendo baja para el encuentro del domingo son Foulquier, Ugrinic, Diakhaby y Ramazani que siguen estando fuera del grupo y con trabajo individual para recuperarse de sus lesiones. El Betis llegará a Mestalla lanzado, desde la quinta plaza, y con opciones de asaltar esta jornada puestos de Champions puesto que tiene 19 puntos y el Atlético, con 22, es el que ocupa la cuarta plaza. Será sin duda un duelo emotivo puesto que la última visita del Betis a Mestalla coincidió con el primer partido en el coliseo de la Avenida de Suecia tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024, donde se vivió un sobrecogedor homenaje en memoria de las víctimas y los afectados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión