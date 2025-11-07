Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Hugo Duro lucha por la posesión del balón con Cárdenas. efe

Hugo Duro y Agirrezabala entrenan con el Valencia pese a sus molestias

El equipo de Corberán prepara el duelo ante el Betis del domingo en Mestalla con las ausencias de Foulquier, Ugrinic, Diakhaby y Ramazani

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El Valencia sigue preparando la trascendental cita de este domingo en Mestalla contra el Betis, puesto que el equipo valencianista la afronta en puestos de ... descenso, con 9 puntos, y a las puertas de un parón que se puede hacer muy largo y tenso en caso de no conseguir los tres puntos contra el conjunto sevillano. El entrenamiento de este viernes en Paterna ha contado con la presencia de Agirrezabala y Hugo Duro, pese a sus molestias respectivas en el hombro y el tobillo respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  8. 8 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hugo Duro y Agirrezabala entrenan con el Valencia pese a sus molestias

Hugo Duro y Agirrezabala entrenan con el Valencia pese a sus molestias