El Getafe aprovecha la indecisión del Valencia y le birla un fichaje

Marc Escribano Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 09:07 Comenta Compartir

El mercado de fichajes ya está más que en marcha y especialmente el de los jugadores que terminan contrato con sus clubes y son, por tanto, libres para fichar por cualquier otra entidad sin un coste de traspaso de por medio. En una economía delicada como la que tien el Valencia, estos son los perfiles deseados, y por eso se sigue con mimo a nombres como Dani Raba, Vicente Guaita, Ivan Neyou o Javi Muñoz.

No obstante, en la última semana todo ha cambiado en el club. De una dirección deportiva comandada por Miguel Ángel Corona, en Mestalla ahora las decisiones las toma Ron Gourlay, el nuevo CEO de fútbol. El británico es el nuevo hombre fuerte del Valencia y será el encargado de realizar los fichajes, siempre y cuando pasen el filtro del 'ok' de Peter Lim, claro.

La nueva construcción de la directiva del Valencia, que tiene contacto directo con las necesidades y la opinión del técnico Carlos Corberán, provoca que se haya cambiado la hoja de ruta en el mercado y también los perfiles que se buscan. El club aspira a algo más que una plantilla para salvar la categoría y se desliza el mensaje de que hay ambición para luchar por cotas más altas. No obstante, eso requiere inversión.

Es por ello que el Valencia ahora busca un perfil de jugadores diferente. Y eso, ha aparcado decisiones respecto a futbolistas con los que ya había negociaciones en marcha, como el mencionado Javi Muñoz. El centrocampista termina contrato con Las Palmas y tenía sobre la mesa una oferta para jugar en Mestalla, pero todo apunta a que eso no terminará pasando.

El jugador no ha recibido más noticias del Valencia, y por tanto, ha empezado a escuchar ofertas de otros clubes. Y todo apunta, según la SER, a que firmará libre por el Getafe de José Bordalás, que le ha birlado el fichaje al Valencia. No es ningún drama, siempre y cuando la nueva directiva de Ron Gourlay traiga algo mejor. Pero desde luego, no empieza bien el verano si ya de primeras un fichaje que estaba casi cerrado se escapa porque desde el club no tienen claro si es lo que quieren.