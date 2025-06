El Betis fulmina el sueño del juvenil del Valencia El equipo de Óscar Sánchez paga caro el no haber sentenciado la final de la Copa de Campeones tras una primera parte excepcional y consiguen una plata amarga que es la tercera de la historia del club en la competición

El Valencia dominó en la primera parte de la final pero no supo rematar al Betis.

El deporte no entiende de justicia sino de efectividad. Un gran ejemplo es lo que ocurrió este domingo en la primera parte sobre el césped ... de El Toralín en la final de la Copa de Campeones Juvenil entre el Betis y el Valencia. Por juego, y ocasiones, el 1-1 al descanso no reflejó lo que ocurrió sobre el verde pero en el fútbol mandan los goles. Y ese palo, el de acabar en empate una primera parte donde dominaron de forma clara, no lo supo superar el equipo valencianista que en la segunda saltó afectado y el Betis lo aprovechó para comenzar a mandar en la final y darle la vuelta, con los goles de Rodrigo y Morante para acabar ganando, tras dos finales seguidas perdidas, su primer título.

El Valencia, que llegó a la final tras superar al Barça y al Real Madrid en dos cruces épicos, no pudo conseguir su segundo título juvenil tras el que consiguió en 2007 tras ganar en la final 3-1 al Real Madrid. La plata conseguida en Ponferrada es la tercera para la entidad de Mestalla en la categoría, que se une a las conseguidas en 1998 tras caer 2-1 frente a la Real Sociedad en la final y en 2010, con el Real Madrid como campeón tras ganar 3-1. Uniendo la anterior etapa de la categoría, desde 1986 a 1995 se disputaba en formato de liguilla con el nombre de Liga de Honor sub-19, el conseguido este domingo es el cuarto subcampeonato para el Valencia, puesto que también lo consiguió en 1994. En total, un oro y tres platas en el último escalón de la cantera puesto que los filiales no disputan una Liga. A los dos minutos de la final, el Valencia ya tuvo la opción de hacer el primero pero, tras una gran jugada de Jaume Durà, el lanzamiento de Aimar se marchó cerca del palo. A la segunda, no perdonó. Un desborde de Otorbi por banda derecha, y un mal despeje del portero del Betis, permitió a Aimar marcar de cabeza el 0-1 a los seis minutos de partido. Comenzó ahí un dominio total de los valencianistas en la primera media hora. A los 17 minutos, otra gran jugada personal de Otorbi habilitó el balón a Monferrer, pero su disparo salió mordido y a pocos centímetros del palo. Noticia relacionada El Torrent se agota y se despide de su sueño de 1RFEF La mala suerte de esa primera parte quedó reflejada entre los minutos 33 y 35. Fueron los que transcurrieron desde que Aimar Blázquez estrelló el balón en el palo derecho en un mano a mano contra el portero bético y que Lucas Núñez estrellara contra el larguero una falta. Un dominio total del Valencia... que culminó con el empate del Betis. En el 47, a pocos segundos de que finalizara la primera parte, Rodrigo ganó la espalda a su defensor para anotar de cabeza el empate. Ahora que estamos acostumbrados al fútbol con VAR, en la repetición se observó como el jugador bético estaba en un posible fuera de juego. Ese golpe, rozando el descanso, fue demasiado duro para un Valencia que se apagó en la segunda parte. Para la historia quedará la imagen de Ricardo Arias, una leyenda, consolando tras el partido a un equipo que ha firmado una espectacular temporada. La hemeroteca les recordará como uno de los mejores equipos juveniles de la historia del club.

