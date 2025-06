El Torrent se agota y se despide de su sueño de 1RFEF

Marcos Sánchez Valencia Domingo, 1 de junio 2025, 14:41 Comenta Compartir

No pudo ser. El Torrent CF no será equipo de 1RFEF. Hasta la prórroga aguantaron, pero el calor pesó más en las piernas del equipo ... visitante que el de los locales, que dominaron durante todo el partido y tuvieron a merced a los de Xavi Gíménez, que aunque le pusieron corazón no fue suficiente porque les faltó bastante fútbol.

Después de toda una semana de nervios, de comerse las uñas, de revivir una y otra vez el polémico partido de ida, con todas las decisiones arbitrales, con todo el barullo que hubo con la policía y los aficionados locales y visitantes, el Torrent afrontaba su gran día. El día de pelear por un sueño, por algo que no estaba previsto a principio de temporada, pero ha sido forjado a base de trabajo y esfuerzo. Un ascenso sería culminar un crecimiento bestial, ya que, en los últimos cuatro años, sería el sexto, de jugar en Preferente a 1RFEF. Por eso, el apoyo de la afición del Torrent era esencial: hasta 250 aficionados taronjas se aglutinaron en El Prado para animar a su equipo. ¡ESTA ES LA AFICIÓN… DE PRIMERA FEDERACIÓN!



Pase lo que pase en los 90 minutos… ¡GRACIAS!

🧡🧡🧡 pic.twitter.com/2cdcqIwhMh — Torrent C.F. (@tcf_oficial) June 1, 2025 No ha sido una buena relación la del Torrent y el Talavera, ya que, antes del comienzo del partido, y como contaba SUPERDEPORTE, la directiva del equipo visitante abandonaba el palco ante la disconformidad por poner a parte de sus familiares junto a la afición visitante, quienes, en el partido de ida, ya tuvieron que ser advertidos por la policía. El partido empezó con mucho respeto entre ambos equipos, algo normal y propio, teniendo en cuenta que se jugaban un ascenso a 1RFEF y estaban a menos de 90 o 120; por eso, ninguno quería dar un paso en falso y cometer un error que les podría costar muy caro. Tal era el respeto entre ambos, que el único acercamiento con peligro en los primeros treinta minutos fue un pequeño recorte de Cambra en el área del Torrent, quedándose en un mano a mano con el portero, pero que no llegó a rematar porque le rebañaron la pelota. Con la pausa de hidratación, parece que los futbolistas se activaron más, y el Talavera de la Reina tuvo la más clara del primer tiempo. Jacobo, que cerraba en un córner a favor del Torrent, recibía el balón tras un rechace de la defensa del Talavera; trastabillado, perdía el balón, y Molina, que estaba al acecho, le quitaba el balón y enfilaba la portería desde el medio del campo junto a Cambra. Sin embargo, el jugador local se empachaba de pelota y, tras la larga carrera, se le nublaba el juicio, no le pasaba el cuero a su compañero, chutaba y su disparo pasaba rozando la cepa del poste izquierdo del Torrent, desaprovechando el que podía haber sido el primer gol del partido. Aún así, 45 minutos más por delante para ver como se resolvía esta eliminatoria. El inicio de la segunda parte empezó con un poco más de ritmo y un monólogo de los locales, pero sin premio. Es más, el Talavera de la Reina fue un vendaval en los primeros quince minutos, con hasta dos ocasiones claras de gol. La primera, de Álvaro Sánchez en el minuto 56, que, con un punterón suyo, lamía la cepa del poste derecho de la portería. Como un martillo pilón, los locales tenían la segunda oportunidad para ponerse por delante dos minutos después: un gran pase en largo de Joel sabía sacarle partido Álvaro Sánchez, con una picardía tremenda, y, aprovechando su cuerpo, le gana la partida a la defensa del Torrent para ponerle un pase de la muerte a Cambra, pero que se topaba con una gran mano de Pablo, meta torrentino. Tras unos minutos donde, de nuevo, el ambiente se volvió a caldear, al igual que en la ida, el árbitro, con temple y con autoridad, logró reconducir la situación del encuentro. El Talavera de la Reina, que llevaba la batuta del partido, siguió con su asedio sobre la portería del Torrent. Álvaro Sánchez se sacaba un misil desde más de 25 metros que obligaba a Pablo a hacer la parada del partido, estirándose lo máximo posible para que ese disparo no entrase por su escuadra derecha. Aun así, pese a la continua presión de los locales, todo se decidiría en la prórroga, con un Torrent muy mermado físicamente por el calor. ¿El objetivo? Aguantar en defensa y armar una buena contra, o aprovechar un balón parado para ponerse por delante debido al agotamiento. Sin embargo, este plan no le funcionaba a los de Xavi Giménez, porque, en el 103' de partido, tras una serie de rechaces en el área y una gran parada de Pablo, el balón le llegaba a Luis Sánchez, que, con un cabezazo, adelantaba a los locales. Los visitantes, indignados reclamaban dos posibles fueras de juego en esta acción del gol, sin embargo, el colegiado murciano y el linier no declararon nada. La segunda parte de la prórroga se presentaba cuesta arriba, con quince minutos por delante y con el objetivo de marcar dos goles. Y demasiado fue para los torrentinos, que, con el gol del Talavera de la Reina en el minuto 110, de Arauz, tras una gran contra, se podían despedir de su sueño de 1RFEF. Ficha técnica: Talavera de la Reina: Joel (PT) , Molina, López, Pitu (Tass, 86'), Sánchez (Solano, 100'), Edu (Luis Sánchez, 91'), Arroyo (Arauz, 68'), Isaiah, Cambra, Fran, Manu. Torrent CF: Pablo (PT), Ivi Martínez, Roan, Quim (Bauti, 75') (Adam, 99'), Adrián, Mati, Christian (Juanma, 94'), Uri, Jacobo (Peleteiro, 94'), A.Lois, Acevedo (Steven, 86'). Goles: 1-0, Luis Sánchez (103'). 2-0, Arauz, (110'). Árbitro: Juan Francisco Roca Robles (Comité Murciano). Amonestó a Christian, Adrián, Acevedo, Mati, Fran, y Juanma. Expulsó a Adam. Incidencias: 4800 espectadores en El Prado.

