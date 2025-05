Corberán exige un nivel mayor en los fichajes y aparca las decisiones de Neyou, Raba, Guaita y Muñoz

En el Valencia han cambiado las cosas, o eso al menos es lo que quieren transmitir desde Singapur. La llegada de Ron Gourlay al club ... desliza eso, ambición. Lo que no queda claro del todo es si habrá más inversión. Lo que sí parece evidente es que el perfil de futbolistas que se va a buscar en el mercado va a cambiar.

Atrás quedarán las propuestas de Miguel Ángel Corona, centradas especialmente en el mercado nacional de la Liga española, y se buscarán más perfiles internacionales con experiencia en ligas competitivas, sobre todo de Inglaterra, mercado que Carlos Corberán conoce bien.

Precisamente el técnico valencianista es el que no termina de ver varios de los nombres que la secretaría técnica tenía trabajados. El perfil que más convence es el del atacante cántabro Dani Raba, que llegaría libre del Leganés. Se podría decir que sería el sustituto de Rafa Mir en cuanto a posición en el campo.

Pese a que desde Singapur, en The Strait Times, deslizaban el nombre de Vicente Guita para la portería, la situación del valenciano no parece clara y su negociación se enfría, al igual que la llegada de Ivan Neyou, que estaba buscando casa en Valencia por si acaso, mientras esperaba el OK de Lim. Del que hace semanas que no se sabe nada es de Javi Muñoz, de Las Palmas, una opción que parece haberse diluido. Ahora, con Gourlay, el Valencia aspira a perfiles superiores, y estos, se aparcan.