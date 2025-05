Ron Gourlay, del círculo de confianza de Peter Lim en el United a Mestalla

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 30 de mayo 2025, 09:42 | Actualizado 10:17h. Comenta Compartir

El único círculo de confianza en el fútbol para Peter Lim no está en Valencia, una tierra que no pisa desde antes de la pandemia, ... sino en Manchester. Allí es donde, junto a la mítica Class of 92 del United, labró su afición al deporte. Ron Gourlay, el nuevo CEO de Fútbol del Valencia desde este jueves, llegó a los despachos de los 'diablos rojos' desde la marca deportiva Umbro para trabajar en el departamento de marketing. Allí coincidió con Peter Draper, una de las personas de ese círculo de confianza de Lim y que llegó a trabajar en el Valencia en los primeros años del proyecto de Meriton, entre 2015 y 2017. Esa tarjeta de visita es la que permitió al escocés nacido en Dundee, que ahora cuenta con 63 años, ganarse la confianza del singapurense antes de que se diera a conocer en la alta dirección de los equipos de fútbol con su paso al Chelsea en 2004.

Los mayores éxitos de Gourlay llegaron desde que fue nombrado ejecutivo jefe del club que tenía en Roman Abramovich. Allí, hasta 2017, uno de sus mayores logros fue abrir el mercado del equipo londinense, y por tanto su valor de marca, al resto del continente porque logró llevar la primera Champions a las vitrinas de Stanford Bridge, en 2012, y la primera Europa League, en 2013, de la mano de Rafa Benítez. Además de una extensa nómina de estrellas, el escocés tuvo que lidiar con entrenadores de perfiles tan diferentes como Ancelotti o Mourinho. Noticia relacionada Corberán gana más peso en la toma de decisiones del Valencia en el mercado Tras un paso muy polémico por el Reading, donde su presidente John Madejski llegó a afirmar tras su salida que había « dañado los vínculos entre la comunidad y el club durante sus dieciséis meses en el club» llegó al West Bromwich Albion en 2022 donde una de sus primeras decisiones fue fichar a Carlos Corberan. El escocés supo aprovechar la oportunidad de mercado que le dejó el despido del técnico de Cheste del Olympiakos, en septiembre de ese año, para ficharlo un mes después. Para lograrlo tuvo que convencerle de que no aceptara la oferta de regresar al Leeds United, donde tenía el aval de Marcelo Bielsa. Ahora, menos de tres años después, vuelven a cruzar sus caminos. A buen seguro que su sintonía, puesto que del viaje a Singapur regresa Corberán con más peso dentro de las decisiones deportivas, será importante en la confección de la plantilla del Valencia de la temporada 25-26.

