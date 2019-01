Valencia CF Marcelino: «No tengo la certeza de que vaya a venir un jugador al Valencia CF» Dani Parejo, en el partido del Valencia en Getafe. / EFE El técnico reconoce que hará menos rotaciones que en las anteriores eliminatorias de Copa ante el Getafe LAS PROVINCIAS Lunes, 28 enero 2019, 19:04

Marcelino García Toral no contempla «meter un central en el medio del campo» para intentar remontar ante el Getafe: «Jugamos en casa, tenemos que intentar levantar la eliminatoria. Hacer eso sería dar un paso atrás», ha afirmado el técnico del Valencia CF quien ha hecho referencia a la acumulación de minutos de Parejo. «Han sido las circunstancias que nos obligan a ello. Si hubiésemos tenido a Coquelin o Kondogbia habría descansado pero no se ha dado muy a mi pesar porque quiero dar descanso. Y mañana tampoco. En esa posición tener a futbolistas de experiencia no tenemos. Tenemos que focalizar con un futbolista que está jugando más minutos de lo deseado pero que también nos está dando mucho».

En este sentido, el entrenador blanquinegro ha comentado que está al margen de la posible renovación del capitán valencianista: «Contractualmente cualquier pregunta que me hagáis está fuera de mi alcance. No domino, no soy partícipe de esa posible negociación».

Acerca del mercado de fichajes, Marcelino ha reiterado que no le consta «que haya cambiado la situación respecto a nadie»: «Pienso a día de hoy y estoy convencido de que Michy no va a seguir y no tengo la certeza de que venga un jugador porque no tenemos a ningún futbolista que esté cerca de su incorporación», ha dicho.

Respecto a la posible incorporación del joven Manu Vallejo, futbolista del Cádiz, que no estaría a disposición de Marcelino hasta la próxima temporada, ha explicado: «No conozco esta situación, no estoy al detalle de si se ha producido, si está cerca, si hay preacuerdo o no. Conozco muy poco al futbolista, a mí en plena competición no me da tiempo a analizar futbolistas. Acaba un partido el sábado y 48 horas después estamos hablando del de mañana, la vorágine de la situación ocupa todo nuestro técnico. Es un futbolista joven, no sé en qué proceso está situación».

Marcelino ha afirmado que realizará «rotaciones pero puede ser que menos que en otras ocasiones»: «Dependerá de cómo nos hemos recuperado. Nuestra intención es ganar mañana y pasar la eliminatoria. Veremos cuál ha sido la evolución los futbolistas tras el esfuerzo físico tras el partido contra el Villarreal, después haremos una valoración. Intentaremos pasar a la siguiente eliminatoria, es la intención de los futbolistas, cuerpo técnica y el club y también a la afición que nos debemos a ella. Queremos que disfrute, y también nosotros con ellos y ojalá después de mucho esfuerzo y acierto seamos capaces de estar en semifinales», ha comentado el asturiano quien prevé que el partido se decidirá «en la segunda mitad»: «Tenemos que intentar no encajar porque si lo hacemos nos obliga a meter tres. El partido será largo, es muy posible que se decida tras el descanso, desde ese punto de vista tenemos que ser pausados y a la vez incisivos, buscando gol desde el primer momento. No encajar nos deja la eliminatoria abierta».

«La intención, la actitud y pensamiento siempre es ganar. Tenemos unos futbolistas que quieren hacerlo, nuestra afición está de nuestro lado, jugamos con ella a favor y la verdad es que estos últimos resultados y la forma de lograrlos ha aumentado la confianza con los jugadores», ha explicado el entrenador antes de reconoce que habría sido «un gran estímulo que la final se jugase en Mestalla»: «Nuestra intención es intentar llegar igualmente, pero si jugásemos en casa habría sido doblemente estimulante», ha concluido.