El fichaje estrella de Lim que recibió dos multas para firmar por el Valencia CF: «Quedaban 7 segundos» Álvaro Negredo recuerda su etapa en el conjunto che.

J.Zarco Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:38

Álvaro Negredo fue uno de los fichajes más ilusionantes en los inicios de Peter Lim en el Valencia CF. El entrenador en aquel momento, Nuno Espirito Santo, anunció en rueda de prensa que llegaría una 'bomba' en los instantes finales del mercado, y así fue, puesto que el delantero llegó el último día procedente del Manchester City.

El club de Mestalla desembolsó 30 millones por el punta, que se unió a Rodrigo y Alcácer para conformar un poderoso ataque. Ahora, el madrileño ha pasado por los micrófonos del pódcast 'Offsiders' y ha desvelado una curiosa anécdota acerca de cómo fue su fichaje.

«Cambia la presidencia del Valencia, entra Peter Lim y de entrenador está Nuno. Me firman cuando quedaban 7 segundos para cerrar el mercado de fichajes. Recibo dos multas de tráfico en Manchester por ir a meter el contrato«, recuerda Álvaro Negredo.

Sin embargo, su nivel no fue el esperado pese a las expectativas que había generado: «Mi presentación está un lateral de Mestalla lleno. Mi problema es que iba lesionado, luego aparte asuntos personales como mi separación. Para mí fue mentalmente muy duro, no asimilé muy bien todo. Lesión, cambios y una ciudad donde esperan verte a full. Yo lo intentaba pero mi cabeza tenía otros problemas. Al final somos personas».

El equipo realizó un gran año con Nuno en el banquillo, logrando clasificarse para Champions League. «El primer año entramos en Champions y en verano Nuno no contaba conmigo. Pero en la previa ante el Mónaco hago un golazo y cambia». No obstante, el ariete no logró triunfar en Mestalla.