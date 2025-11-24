Lim se activa ante la querella de Zorío que reabrió la Audiencia

Como si fuera una partida, a Miguel Zorío le ha salido una bola extra y no quiere dejar escapar la oportunidad de sacarle partido. La ... peleó y de momento la tiene, otra cosa es el recorrido que luego pueda tener. La Audiencia ordenó hace días al Juzgado de instrucción número 19 de Valencia que reabriera el caso sobre la querella que el exvicepresidente presentó en su momento contra Meriton, Layhoon, Anil Murthy, Germán Cabrera e Inma Ibáñez. En concreto, la Audiencia solicitaba al juzgado que fundamente y explique convenientemente los motivos de haberla dado por finiquitada, ya que en su opinión no estaban expresadas «las razones por las que entiende que no se justifica el inicio de una investigación penal».

La denuncia fue archivada por el juzgado tras un informe del fiscal pero Zorío movió ficha y acudió a la Audiencia Provincial que, al menos, ha decidido que el juzgado argumente y decida después. Esta semana pasada se recibió la notificación al respecto de los últimos movimientos en los que Meriton y la directora financiera Inma Ibáñez ya han designado sus respectivos abogados, que son precisamente miembros del despacho de Germán Cabrera en Madrid. El representante de Ibáñez ha solicitado un periodo de diez días para ponerse al día sobre este asunto.

La querella hacía referencia a presuntos delitos «de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, delitos societarios y blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública», y que tenían que ver con los fichajes que se produjeron en el Benfica, a los préstamos que concedió Peter Lim tanto al Valencia como al propio club portugués y a la empresa Asia Limited.