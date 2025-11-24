Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Zorío. DAMIÁN TORRES

Lim se activa ante la querella de Zorío que reabrió la Audiencia

El exvicepresidente del Valencia implica en su denuncia a Layhoon, Murthy, Germán Cabrera e Inma Ibáñez| El juzgado lo archivó y ahora tras el recurso se solicita que argumente los motivos para ello

R. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Como si fuera una partida, a Miguel Zorío le ha salido una bola extra y no quiere dejar escapar la oportunidad de sacarle partido. La ... peleó y de momento la tiene, otra cosa es el recorrido que luego pueda tener. La Audiencia ordenó hace días al Juzgado de instrucción número 19 de Valencia que reabriera el caso sobre la querella que el exvicepresidente presentó en su momento contra Meriton, Layhoon, Anil Murthy, Germán Cabrera e Inma Ibáñez. En concreto, la Audiencia solicitaba al juzgado que fundamente y explique convenientemente los motivos de haberla dado por finiquitada, ya que en su opinión no estaban expresadas «las razones por las que entiende que no se justifica el inicio de una investigación penal».

