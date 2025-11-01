Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vinicius golpea el balón ante la presión de Correia. EP
CON LLEGADA

Así no puede sonar la flauta

El Valencia fue un espejismo del equipo que dio la campanada la temporada pasada en el Bernabéu

Fernando Gómez Colomer

Fernando Gómez Colomer

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:51

Y volvió la liga. Nada menos que en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid. La semana previa, desoladora, el susto morrocotudo, y la intención ... de al menos competir y, si sonara la flauta, sacar algo positivo en un feudo, por el momento, casi inexpugnable. Pues no sonó la flauta. Bueno, hubo notas desafinadas. Desagradables. Y es que este Valencia es un espejismo de aquel equipo que, también con Carlos Corberán en el banquillo, dio la campanada la temporada pasada ganando en el estadio merengue. Ni rastro de ese conjunto que resurgió bajo la batuta del entrenador de Cheste.

