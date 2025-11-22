Hugo Duro siempre en mi equipo

Derbi en la capital del Turia, partido que, a priori, presentada todos los condicionantes para ser de resultado incierto, aunque jugar como local y en ... Mestalla hacía favorito a los locales, el VCF, ante un rival, eso sí, que venía de conseguir buenos resultados fuera de casa, practicando un fútbol competitivo y alegre.

Seguramente pensando, los dos, que han merecido más puntos de los que han obtenido, sobre todo los del Levante UD, convencidos de que sumar de manera regular les debe llevar al objetivo de la permanencia, habiéndose adaptado bastante bien a la nueva categoría tras el ascenso, con muchos futbolistas nuevos recién llegados. Y también los del VCF, que con derrotas alarmantes ante equipos de la parte baja de la clasificación, quizá en alguno de ellos, pudiendo sacar más puntos de los logrados, eso sí, más por cómo se iban dando los marcadores en esos enfrentamientos, que por buenas sensaciones futbolísticas.

Se presumía un partido equilibrado, insisto, teniendo en cuenta que el encuentro se disputaba en Mestalla. A partir de ahí, afrontado por los visitantes con respeto, pero sin miedo, y sin sentirse inferiores. Siempre hay que jugar. Mucho más importante para el VCF que para los granotas, se esperaba un Levante UD trabajando bien en defensa y tratando de explotar la contra, ante un VCF que, repitiendo la salida de atrás ejecutada contra el Real Betis, debía seguir siendo utilizada por los discípulos de Corberán, obviamente, siguiendo sus indicaciones y plan de partido. Y tratando de gozar de mayor posesión, que le diese oportunidad de acercarse a la meta de Ryan con cierta asiduidad. Un enfrentamiento con ritmo, dependiendo, lógicamente, casi al cien por cien del nivel de cada uno de los equipos en las áreas. Mayor potencial arriba de los visitantes, pero un mejor fútbol ofensivo de los locales, y en el ida y vuelta, saber quiénes responderían mejor.

Gayà volvió a tomar la banda izquierda como siempre lo ha hecho y dio el pase de gol a Hugo Duro

El Valencia fue poco a poco encerrando al Levante en su campo. No con un fútbol delicioso pero sí con intensidad en su juego. Y más cuando Corberán sacó a Hugo Duro al campo. Porque presiona igual que lo hace Lucas Beltrán, pero tiene mucho mayor olfato atacante. Está siempre donde debe estar un delantero, molesta a los defensas y se busca las oportunidades de gol. Y se asocia con Gayà la vida para el Valencia puede ser maravillosa. Ahora el equipo debe continuar este racha de victorias porque si no es así de nada servirá este esfuerzo. Debe ser más fuerte fuera de casa para ir sumando de tres en tres.