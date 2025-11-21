Enrique Ponce, Arce y Valls se estrenan como socios de honor en el XXX aniversario de la Tertulia Torino

En vísperas del derbi contra el Levante, la Tertulia Torino se puso sus mejores galas para celebrar el treinta aniversario de su fundación (noviembre de ... 1995). Durante el acto en se repasó no solo su historia reciente sino la actual situación del Valencia CF tanto a nivel social, deportivo y económico. Esta tertulia agrupa a cuarenta integrantes que tienen en común su amor hacia el club, con profesionales de toda índole y que se reúnen periódicamente para debatir sobre la historia de la entidad, la realidad de su presente y las perspectivas de futuro.

La sesión convocada para festejar el cierre de su tercera década de existencia se inició con la proyección de un vídeo que resume toda la actividad desarrollada desde su nacimiento en el ayuntamiento de la ciudad donde un pequeño grupo de valencianistas que desarrollaba su trabajo en esta institución creó la tertulia. El vídeo contó con testimonios de diversos integrantes del colectivo que preside José Rafael García-Fuster y con imágenes de muchos de los invitados que durante estos años han pasado por sus reuniones.

Ampliar Intervención de Enrique Arce, en presencia entre otros en la mesa de Arturo Valls y Enrique Ponce. LP

Posteriormente se presentaron los respectivos informes sobre la situación social de la entidad a cargo de Vicente Guillem y Paco Lloret; sobre la deportiva (Fernando Gómez) y sobre la económica (Antonio Paños y Carlos Zafrilla), centrada esta última en la reciente presentación de cuentas del club y el futuro tanto del actual como del nuevo estadio.

En todas las intervenciones quedó patente la preocupación existente por la dinámica del club: la falta de arraigo de su cúpula, la gran pérdida de potencial deportivo de la última década y las oscuras perspectivas a corto y a medio plazo en función de la realidad económica existente. También se valoró la importancia de la afición que llena el estadio partido a partido y el sentimiento que permanece en el corazón de todos los valencianistas a la espera de que el club pueda revertir su actual dinámica.

El acto contó como invitados con la presencia de los miembros del jurado que eligió recientemente a los premiados por la tertulia con motivo de su trigésimo aniversario (Mario Kempes, Rafa Benítez y Pepe Claramunt) y sirvió para dar la bienvenida a los socios de honor (Enrique Arce, Javier Marín, Enrique Ponce y Arturo Valls).