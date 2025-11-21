Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma un fin de semana invernal en la Comunitat y pone fecha al regreso de lluvias débiles y dispersas
Todos los asistentes al acto. LP

Enrique Ponce, Arce y Valls se estrenan como socios de honor en el XXX aniversario de la Tertulia Torino

El colectivo, presidido por García-Fuster, muestra su preocupación por la delicada situación del Valencia CF

R. D.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

En vísperas del derbi contra el Levante, la Tertulia Torino se puso sus mejores galas para celebrar el treinta aniversario de su fundación (noviembre de ... 1995). Durante el acto en se repasó no solo su historia reciente sino la actual situación del Valencia CF tanto a nivel social, deportivo y económico. Esta tertulia agrupa a cuarenta integrantes que tienen en común su amor hacia el club, con profesionales de toda índole y que se reúnen periódicamente para debatir sobre la historia de la entidad, la realidad de su presente y las perspectivas de futuro.

