Enemigos íntimos Después de la polémica de la Copa del Rey, al Valencia sólo le sirve ganar para acercarse a la cuarta plaza del Getafe | Jaume será titular por la baja de Neto, Garay no se recupera a tiempo y Marcelino vuelve a descartar a Sobrino y Kang In Lee TONI CALERO Domingo, 17 marzo 2019, 02:31

Desde el año pasado se han ido acumulando las cuentas pendientes entre Valencia y Getafe. El tremendo enfado del vestuario blanquinegro por las tretas de Damián Suárez prendieron una llama más viva que nunca después del cruce de Copa del Rey. Hoy se ven las caras en Mestalla dos equipos que se han ganado a pulso la condición de enemigos íntimos. Y, pese a que José Bordalás intentó calmar los ánimos en la previa elogiando al club y la afición de Mestalla y Marcelino se movió en un escenario muy similar, nadie escapa a la tensión acumulada. Los banquillos cruzaron descalificaciones, los jugadores pelearon sobre el césped e incluso las directivas bajaron al barro. Por ello Ángel Torres, presidente del Getafe, declinó la invitación valencianista para compartir hoy el almuerzo previo a un encuentro que lo reúne absolutamente todo.

Por partes. Marcelino y Bordalás mantienen un pique que, en el caso del técnico del Getafe, no es tal. «Si me saluda, le saludaré. El entrenador local saluda por cortesía al visitante. La última vez no le saludé porque no había salido del vestuario. No tengo ningún problema con Marcelino», aseguró Bordalás en la cadena Cope. Marcelino, un día más tarde, zanjó antes y sin tanta claridad el asunto: «¿Si le saludaré? Si llego a hora, sí». Ese momento acaparará los instantes previos a un encuentro que para Bordalás no debe significar «ninguna guerra». Tampoco considera Marcelino que las batallas anteriores influyan esta tarde en Mestalla: «Este es un partido diferente, de Liga. La afición va a apoyar a sus futbolistas y nos tenemos que centrar en la importancia del partido».

Y, lejos de la polémica, lo que se pone en juego en Mestalla es de órdago. El Valencia lleva catorce partidos sin perder, se ha acostumbrado a celebrar victorias en los últimos minutos y ya no ve tan descabellada alcanzar la cuarta plaza, propiedad del Getafe. La de hoy puede ser una jornada decisiva para los intereses blanquinegros. Si gana el Valencia duerme a tres puntos de la zona Champions; si pierde, la diferencia se irá hasta los nueve. «Afrontamos el partido como si fuera el último, es muy importante. Para nosotros, ganar es prácticamente restar cuatro puntos al que ahora es cuarto porque serían tres más el averaje. Perder sería muy mala noticia porque el Getafe, independientemente de que creo que no tiene esa obligación, ocupa el cuarto lugar», reflexionó Marcelino.

A Valencia, que está inmersa en las Fallas, y también al Valencia, se le amontonan los momentos importantes. Al infartante triunfo copero ante el Getafe le siguió otra victoria 'in extremis' contra el Krasnodar en Europa League. Y hoy, a un día de la celebración del centenario, le visita un rival corajudo que está completando una fantástica temporada. El conjunto blanquinegro entrenó ayer por la tarde en Paterna antes de dar una citación en la que entraron 18 de los 20 disponibles.

Dudó el cuerpo técnico respecto a Ezequiel Garay, puesto que el argentino ya había completado alguna sesión de mucho ritmo. «Su evolución es positiva», explicó Marcelino, quien finalmente no incluyó al argentino en la convocatoria para evitar la recaída de un Garay que lleva un mes en el dique seco. Por sorpresa se anunció la baja de Neto Murara. El brasileño no se pudo ejercitar por una pubalgia aguda -pendiente de evolución- y Jaume Doménech, que ya fue titular en los dos partidos de Copa contra el Getafe, estará en el once con el joven Cristian Rivero en el banquillo por si surgen contratiempos. Por sanción se lo pierde Facundo Roncaglia, expulsado en Montilivi la jornada anterior, mientras que Rubén Sobrino y Kang In Lee fueron descartados por Marcelino. El coreano, que se va a estrenar en este parón liguero con la absoluta de su país, va a encadenar su séptimo encuentro sin jugar y ha disputado 15 minutos en los últimos doce partidos.

No se esperan muchas sorpresas en el once valencianista porque Marcelino es consciente de que su equipo se juega mucho. Como titulares saltarán Gayà, Parejo y Rodrigo Moreno, los tres convocados por Luis Enrique. «Es un orgullo ser internacionales por tu país y para ellos supone un refuerzo anímico para el tramo final de temporada. Tenemos muchos internacionales y ojalá fueran muchísimos más», afirmó Marcelino, que sueña con los tres puntos ante el Getafe para seguir en buena dinámica antes de afrontar el descanso en Liga.