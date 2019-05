Sigue en directo el Valencia-Arsenal de Europa League aquí Rodrigo arrebata el balón a Mustafi en la ida. / REUTERS Alineación: Neto, Piccini, Garay, Paulista, Gayà, Wass, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo y Gameiro SARA L. SANTOS Valencia Jueves, 9 mayo 2019, 20:09

Llega uno de los momentos culmen de la temporada blanquinegra. El Valencia CF recibe al Arsenal FC para disputar el partido de vuelta de semifinales de Europa League a las 21 horas. Noche de remontada en Mestalla.

Once de Marcelino García Toral: Neto, Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Wass, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo y Gameiro.

Once del técnico del Arsenal, Unai Emery: Cech, Monreal, Sokratis, Koscienly, Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Ozil, Aubameyang y Lacazette.

Sigue minuto a minuto el partido de Europa League en lasprovincias.es.

LA PREVIA de Toni Calero

Hoy toca ganar. Poco importa el camino que el Valencia escoja para ello porque el tropezón de Londres le va a obligar a completar un partidazo. Sólo así, superando al Arsenal de principio a fin, puede soñar el conjunto blanquinegro con la final de la Europa League. El desbarajuste en Londres, con un vuelco al sistema que sentó de pena a los futbolistas, dejó al Valencia contra las cuerdas. Le pudo servir el 2-1, pero el zarpazo final de Aubameyang fuerza a los de Marcelino a salir esta noche a tumba abierta. Son dos goles de desventaja, ese es el abismo que separa al club de Mestalla de redondear una temporada histórica. Nunca en cien años consiguió clasificarse para dos finales y ahora lo tiene en la palma de la mano. Todo dependerá de cómo encare el equipo la batalla contra los cañoneros del Arsenal. El ejemplo más reciente de conjugar fútbol y corazón lo dio el Liverpool, levantando tres tantos de diferencia al Barça, pero es que este Valencia también lleva el ADN de las remontadas. El espíritu combativo que ha llevado a los blanquinegros tan lejos en la Copa del Rey y la Europa League va a ser necesario, no suficiente, para dejar al Arsenal de Unai Emery compuesto y sin Bakú.

«Inteligencia y paciencia», exige Marcelino. El premio está en el equilibrio. El equipo se va a entregar a Mestalla, donde cerca de 45.000 personas empujarán por concretar otro sueño. El campo, entero, junto a los técnicos y futbolistas es la muralla que debe detener a los 'gunners', los cañoneros ingleses con muchísima pólvora en ataque y profundas lagunas en defensa. No es un tópico: el Arsenal sufre lo indecible atrás y rebaja ostensiblemente sus prestaciones fuera de casa. El Valencia debe escarbar en los defectos de las convicciones de Emery, que regresa a Mestalla para otro encuentro definitivo y no va a encontrar, precisamente, una dócil bienvenida. El de Hondarribia trajo a Valencia a 21 futbolistas (Wellbeck, Bellerín, Denis Suárez, Holding y Ramsey son baja por lesión) y hoy tendrá que realizar tres descartes antes del choque.

Por las lesiones no tiene Marcelino tanto donde elegir, pero en cualquier caso ofrecerá hoy mismo la convocatoria de 18 futbolistas. La mejor noticia para el técnico es la recuperación de Coquelin, ausente en la ida, lo que provocó un tremendo boquete en el centro del campo. «Los jugadores saben cómo vamos a jugar igual que sabían cómo íbamos a jugar allí. No digo que vamos a jugar así porque sí. Era un partido de 180 minutos y por cómo jugaba el rival decidimos algo que ahora mismo visto lo que pasó volvería a repetirse. Sabemos cuál es el plan que vamos a afrontar», apuntó Marcelino, quien optó por no desvelar sus cartas pero con la necesidad de ganar por una diferencia -mínima- de dos goles, regresará al 4-4-2 con Coquelin y Parejo en la zona ancha.

«Necesitamos un 2-0 como ante Getafe. Tenemos que jugar con atrevimiento, alegría, intensidad y atacando la portería rival. Sin balón hay que defender muy bien, porque eso nos puede llevar a la final», analizó el técnico del Valencia. Para los goles quedan, como armas principales, Rodrigo Moreno y el elegido entre Gameiro (la opción más lógica) o un Santi Mina que despuntó en Huesca con otro doblete. Guedes es fijo en la izquierda y en la derecha hay más dudas sobre si repetirá Carlos Soler de titular o Marcelino quiere apostar por Wass. A la defensa tampoco se le pueden dar más vueltas: Neto, Piccini, Paulista, Garay y Gayà. El quinteto que estará más cercano a las dos estrellas del Arsenal, Lacazette y Aubameyang: «Ya habíamos hablado allí de cómo sujetarlos pero es fútbol y hay duelos, ayudas y el acierto de jugadores contrarios. En Londres estuvieron muy acertados, porque tampoco tuvieron muchas ocasiones de gol o más participación en el juego. Son jugadores 'top' de Europa».

Han pasado quince años desde que el Valencia no pisa una final europea, dato incontestable de cuánto cuesta alcanzarlas. El equipo y la grada van a pelear por estar en Bakú sobre el césped y el club tiene además el ojo puesto en las finanzas. Ganarle la ronda al Arsenal son 4,5 millones más otros 4 si se consigue el título. Llegar a la Supercopa de Europa, 3,5 'kilos' más.