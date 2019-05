Coquelin sueña y Kondogbia se apunta Coquelin celebra un gol con el Valencia. / afp El centroafricano se entrena con el grupo y los doctores creen que puede tener el alta la semana previa a la final de Copa frente al Barça «Podemos superar la eliminatoria», asegura el ex del Arsenal R. D VALENCIA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:18

Cada partido que juega el Valencia es una final. La primera, mañana frente al Arsenal. Si supera al conjunto inglés se plantará en Bakú para optar al título de la Europa League. Y el otro éxito puede llegar el 25 de este mes en Sevilla contra el Barça en el duelo de Copa del Rey. Para esta cita no se contaba con Geoffrey Kondogbia tras tener que pasar dos veces por el quirófano por el hematoma intramuscular que sufrió tras un golpetazo con el rayista Gálvez. Pero la fortaleza del centroafricano es tanta que las opciones de que Marcelino cuente con él para el choque en el Benito Villamarín aumentan. El doctor Maestro ha estado en Valencia para comprobar la evolución de la intervención. Y la sorpresa ha llegado al comprobar que marcha por muy buen camino y, si no hay sobresaltos, podría tener el alta médica la semana previa a la final contra Messi y compañía, como ha desvelado Intereconomía Valencia (107.1).

Las buenas noticias se confirmaron al ver ayer al jugador participando con el resto de la plantilla en la sesión vespertina de trabajo, en la que sólo faltaron el lesionado Cheryshev y Kang In, convocado por la selección sub-20 de Corea.

Sería una alegría inmensa para Marcelino poder contar con Kondogbia, como será el regreso mañana de Coquelin frente al Arsenal. En el estadio londinense no pudo formar por estar sancionado y provocó tal revolución en la alineación que las costuras del equipo se desprendieron. Liderará el centro del campo junto a Parejo. El francés afirmó ayer que tiene claro que su equipo está capacitado para remontar la eliminatoria ante el Arsenal, algo que ha demostrado esta campaña.

Preguntado sobre si el Valencia debe empezar con intensidad o esperar a ver cómo avanza el choque, consideró que pueden encontrarse ante «un partido largo», aunque no deben desperdiciar ninguna oportunidad para buscar el gol, que puede llegar en cualquier momento.

«Vamos a tener opciones para marcar», indicó Coquelin, quien respecto al encuentro de ida, en el que no pudo jugar por sanción y en el que actuó en su posición el central Mouctar Diakhaby, lo que supuso una novedad, señaló que toda la plantilla confía en Marcelino García Toral y en sus planteamientos.

«La pena fue el tercer gol en el minuto final, aunque debemos pasar porque hemos demostrado que sabemos competir», agregó Coquelin, quien recordó el buen papel de su equipo en partidos de la Champions ante United o Juventus.

Coquelin lamentó no haber podido jugar en la ida y recordó que la tarjeta vista ante el Villarreal en la vuelta de la anterior eliminatoria no fue culpa ni suya, ni de Marcelino. «Fue un balón que me dio en el pie y luego en la mano y que el árbitro consideró tarjeta», explicó.

Destacó la calidad de su compatriota Alexandre Lacazette, que marcó dos goles en la ida, pero también recordó que el Arsenal es un equipo que «baja» sus prestaciones fuera de casa. «Con nuestro ataque podemos hacerles daño y creo que también podemos superar la eliminatoria», concluyó el jugador del Valencia.