Corberán: «Entendemos el dolor que la afición tiene y lo compartimos» El entrenador del Valencia vuelve a mandar un mensaje de unidad para salir del momento complicado por el que atraviesa el equipo: «Tenemos que tener compromiso y dar lo mejor de nosotros porque representamos al Valencia»

Con gesto muy serio, tras recibir como sus jugadores la bronca de Mestalla tras la derrota contra el Villarreal que deja al Valencia con 9 puntos en las primeras 10 jornadas de Liga, Corberán compareció ante los medios de comunicación para tratar de analizar el partido, una vez más, decepcionante de su equipo en el césped. Como ocurrió en Vitoria, con la portería de los goles de favor a cero.

El penalti de Copete

En una primera parte donde el equipo ha competido superado al Villarreal hemos tenido que afrontar un penalti donde no nos habían creado ocasiones y viendo la repetición Copete trata de evitar el contacto y no de buscar el contacto. Entró el VAR y el criterio arbitral decidió que era penalti pero fue una acción que marcó el partido porque llegó en el momento en el que el Valencia había superado en ataque al Villarreal.

El enfado de la afición de Mestalla

Entendemos el dolor que la afición tiene, nos animan, nos hacen un recibimiento espectacular en Mestalla durante el partido constantemente animan al partido comprendemos su dolor, lo compartimos y nos responsabilizamos con trabajo para poder superarlo. Mestalla es un componente de ayuda y estando dolida con el equipo la he visto tratando de animar para ver si el equipo marcaba un gol para meterse en el partido. Representar a esta afición nunca es un problema y por eso estamos tan dolidos cuando no conseguimos un resultado. Tenemos que tener compromiso y dar lo mejor de nosotros porque representamos al Valencia.

¿Cómo se encuentra en su momento más complicado desde que llegó al Valencia?

Estoy dolido, es el adjetivo que define al cuerpo técnico, la plantilla y el valencianismo. He visto al equipo con la mentalidad y si no consigues el resultado hay que seguir trabajando y creciendo para conseguir resultados.

¿Caer en la frustración puede hacer que todo colapse?

La frustración hay que evitarla porque es opuesta al rendimiento y si no hay rendimiento no se ganan partidos. Hay que analizar, reflexionar, responsabilizarnos y ver las cosas que hemos hecho bien y donde no dimos la respuesta para analizarlo para poder mostrar nuestro rendimiento.

La crítica de Marcelino a Peter Lim y su proyecto en el Valencia

No escuché a Marcelino, respeto cualquier opinión que de un entrenador en la sala de prensa le respeto mucho como entrenador pero me centro en sacar rendimiento a los jugadores.

Los cambios

Lucas Beltrán no ha podido continuar en la segunda parte por lesión, por un golpe que recibió, porque me ha gustado mucho su rendimiento en la primera parte. En la segunda, cuando nos pusimos detrás en el marcador con un 0 a 2 necesitábamos exponernos para ir a por el partido y por eso pusimos a un diez de mediocentro. No hay nada más detrás de los cambios.