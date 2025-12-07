Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este lunes sube un 71% en un día: consulta las horas más baratas y más cara para poner los electrodomésticos
Carlos Corberán, durante el partido en Mestalla ante el Sevilla. EP

Corberán: «Veo que el equipo ha crecido en esfuerzo e intensidad»

El entrenador del Valencia prefiere no analizar individualmente a futbolistas como Javi Guerra: «Ha sido un partido espeso en general»

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:05

Comenta

Un empate y gracias. El Valencia logró maquillar, aunque fuese con un punto, el triste partido frente al Sevilla en Mestalla. Ni el aliento de ... los más de 44.000 aficionados acudieron a ver el partido en una jornada en la que la movilidad no invitaba a arriesgarse a acudir al templo blanquinegro fueron suficientes para lograr que los futbolistas de Carlos Corberán diesen una imagen, al menos, reconocible ante un Sevilla que llegaba lleno de bajas y de dudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  8. 8

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  9. 9 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  10. 10

    El Maratón más bonito del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán: «Veo que el equipo ha crecido en esfuerzo e intensidad»

Corberán: «Veo que el equipo ha crecido en esfuerzo e intensidad»