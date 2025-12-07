Corberán: «Veo que el equipo ha crecido en esfuerzo e intensidad»

Un empate y gracias. El Valencia logró maquillar, aunque fuese con un punto, el triste partido frente al Sevilla en Mestalla. Ni el aliento de ... los más de 44.000 aficionados acudieron a ver el partido en una jornada en la que la movilidad no invitaba a arriesgarse a acudir al templo blanquinegro fueron suficientes para lograr que los futbolistas de Carlos Corberán diesen una imagen, al menos, reconocible ante un Sevilla que llegaba lleno de bajas y de dudas.

Así vio Carlos Corberán el partido:

Quejas por el tiempo añadido

«La sensación que había es que los cinco minutos se quedaban cortos pero el árbitro no lo ha entendido así»

Arbitraje en general

«Mi análisis del partido tiene que ver más con las cosas que podemos controlar que con el papel que desarrolla el árbitro, creemos en la justicia y él es el que la imparte. Está claro que Hugo Duro se cambia la camiseta porque le sale sangre de la nariz, entiendo que el VAR podía haber revisado pero no ha sido así»

No muchas ocasiones de gol

«Le doy mérito al Sevilla, ha sido un partido trabado, con muchos duelos, es un equipo físico que es capaz de anularte acciones individuales. No hemos estado bien en los primeros minutos de la segunda mitad, con los cambios hemos mejorado y le ha puesto corazón»

Tárrega, gol en propia puerta

«No hace falta, es una acción que le ha superado, era difícil de defender, ellos cuando presionan con los extremos lo hacen fuerte y ha sido su gol»

«Veremos si recuperamos a Diakhaby para el próximo partido. La acción del gol no señala a César porque el equipo rival ha conseguido superarnos en presión»

Ampliar César Tárrega se lamenta tras marcar el gol en propia meta. EFE

«Valoración de la temporada»

«Sólo puedo hacer una valoración del partido, ha sido muy trabado, nos ha costado imponernos. Nos han superado dos o tres veces, han conseguido adelantarse pero el equipo no se ha rendido y ha luchado hasta el final para conseguir ese punto que no es lo que queríamos pero sí que da cierto premio a lo que el equipo ha hecho»

¿Mejoría?

«Veo que el equipo ha crecido en esfuerzo y la intensidad que le pone hasta el final para no rendirse. Cuando ha aparecido el gol del Sevilla el equipo ha insistido, lo considero muy valioso, el equipo ha demostrado también en Vallecas, si no consigues imponerte a un rival, veo que el equipo sí que ha ganado no en resiliencia sino en capacidad de no venirse abajo cuando hay alguna acción en contra»

Javi Guerra

«A mí no me preocupan los cambios, yo destacaría los jugadores que han salido desde el banquillo, todos han ayudado a revolucionar el partido y acercarnos. El partido ha sido espeso en general, no creo que haya que individualizar»