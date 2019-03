«Compro entrada para la final por 250 euros» Los aficionados valencianistas, en plena celebración en Mestalla tras clasificarse para la final. / TXEMA RODRIGUEZ La afición ya puja mientras el club aún estudia el reparto | De las 23.200 que recibe el Valencia hay que descontar las que se queda para uso privado y las 3.480 destinadas a las peñas por convenio J. CARLOS VALLDECABRES Sábado, 2 marzo 2019, 00:31

En plena euforia por el pase a la final, mientras el Valencia comenzaba a diseñar la manera más idónea y menos dañina de sacar a la venta las entradas para Sevilla, otros acudían directamente a los portales especializados en compra-venta para empezar a gestionar la manera de disfrutar el partido desde el mismo estadio del Benito Villamarín. Hay aficionados que no han esperado ni siquiera a que la Federación Española haga oficial los precios de las localidades ni tampoco las cantidades exactas del reparto para los clubes. Ayer tarde, por ejemplo, se podían leer propuestas como esta: «Compro entrada para la final por 250 euros».

Con el paso de los días, esta actividad todavía se agitará un poco más cuando el proceso avance. De momento, el Valencia ha aplazado hasta dentro de unos días la fórmula que empleará para gestionar las localidades asignadas y qué porcentaje de estas destinará a la venta para sus propios aficionados. No obstante, nada más acabar el encuentro, desde el club se planteaba ya con cierta lógica que una de las posibilidades más correctas y ajustadas al espíritu de fidelidad que este año se ha querido impregnar, era el de premiar de alguna forma a aquellos abonados que más partidos han acudido a apoyar al equipo a Mestalla.

No obstante, hay que tener claro desde donde se parte. Para empezar, la Federación Española establece unas líneas básicas. Algo menos del 40% del aforo del estadio es para cada club finalista, quedándose la propia Federación ese 20% restante. Con ese régimen, al Valencia y al Barça le corresponderían 24.288 entradas para cada uno, mientras que la Federación s3 quedaría con 12.144. Pero hay que tener en cuenta que un partido de estas características, con tanta cantidad de aficionados de uno y otro equipo, es necesario establecer unos pasillos de seguridad que restarían entonces butacas. Por eso se baraja la cifra de 23.200 localidades para los clubes (un poco más del 38%). De cualquier forma, esas veintitrés mil no serían las que el Valencia sacaría a la venta. El club se quedará con un paquete importante para uso privado (jugadores, patrocinadores, empleados, cortesía, etc); a los que habrá que añadir el pellizco reservado según convenio para los peñistas (15%, es decir 3.480).

Aventurarse en establecer en cuánto se quedaría el número final que se destina a aficionados tiene cierto riesgo pero seguramente algo más de quince mil. Este año, el club sacó un abono en el que incluía con el mismo precio todos los partidos de Liga, de Europa y los de Copa. Serán pues los socios los que tendrán preferencia y no habrá sobrante para el público. Es más, entre los que opten incluso será necesario un sorteo. De eso estuvieron ayer tratando diferentes departamentos de la entidad, apuntando la semana que viene para hacer el anuncio formal.

La Federación Española, dicho sea de paso, tampoco ha publicado los precios de las localidades. No se puede tomar como referencia los del año pasado por la sencilla razón de que para Rubiales y su equipo de gobierno, ésta es la primera vez que organiza una final de Copa. Si se sabe, en cambio, que habrá un paquete a precios muy populares para los parados.