Los clubes valencianos se solidarizan con las afectadas por el cáncer de mama Tanto el Valencia como el Levante dan visibilidad con distintas acciones sobre esta enfermedad y tienen un bonito recuerdo con sus empleadas Inma Ibáñez y Delia Bullido

El 19 de octubre es la fecha destinada en el calendario para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad que lastimosamente afecta a numerosas mujeres en el mundo y donde los estudios científicos tratan de avanzar por erradicarla, al menos sus consecuencias más severas. Es una causa muy presente en la sociedad y en la que de cara a esta jornada en 2025, los dos clubes de fútbol de la ciudad de Valencia también se han volcado para darle visibilidad.

A las dos entidades además les ha tocado de cerca. Y es que dos de sus trabajadoras más queridas, como son Inma Ibáñez, por parte del Valencia CF, y Delia Bullido, en el Levante UD, se han visto afectadas a lo largo de los últimos años. Por ello, más si cabe, saben de lo que supone tener cáncer de mama.

En primer lugar, la entidad valencianista ha teñido de rosa las fotos de perfil de sus redes sociales oficiales desde primera hora de este domingo. El rosa es el color que simboliza esta afección. Junto a ello, ha querido recoger el testimonio de su directora financiera y directora de la Fundació VCF. «Me está costado asimilar qué es quedarme con energía cero. Me bajan las defensas, porque yo tenía mucha actividad y cuesta un poco ver que no eres capaz de hacer nada. Me han caído algunas lágrimas. Eso es duro», relata.

La labor de prevención y de los estudios científicos son otros de los aspectos en los que enfatiza Inma Ibáñez, ya que esta labor puede reducir el número de afectadas. «Aunque yo me di cuenta antes de la revisión anual, son muy importantes las revisiones. Mi consejo a todas las mujeres es que no las dejen pasar porque marcan la diferencia en que se pueda extender más o menos, en la gravedad de las consecuencias y en la dureza de los tratamientos». Además de estar en manos de buenos especialistas, que en su caso le aseguran una eficacia del 99% con un tratamiento específico, también da valor al cariño personal que ha sentido por parte de sus familiares y desde el propio Valencia. «Las que lo están pasando son unas guerreras, cada una lo afrontamos de una manera, pero todas luchamos con uñas y dientes. Les diría que tengan mucha suerte en sus tratamientos, mucho ánimo y les doy un abrazo grandísimo como compañeras en la lucha que estamos», traslada Inma en forma de mensaje de ánimo.

El Levante tampoco se ha quedado de brazos cruzados en una fecha tan especial. Por esta razón, en los prolegómenos del partido que disputará a partir de las 18:30 horas contra el Rayo Vallecano en el Ciutat de Valencia, los jugadores saltarán al terreno de juego con camisetas que lucirán el lema «Contigo» y «Amb tú», como símbolo de apoyo a las personas que sufren el cáncer de mamá.

Muestra de la cercanía que también caracteriza al club con sede en Orriols, han tenido un bonito gesto con Delia Bullido, que durante años fue jefa de prensa del Levante y ha estado en otros puestos del departamento de comunicación hasta que se le detectó tal padecimiento. En el comunicado compartido con las acciones del día, publicaron que «el partido estará dedicado a nuestra compañera Delia Bullido, que afronta esta enfermedad con gran fortaleza».