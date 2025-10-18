Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero da indicaciones a sus jugadores durante el partido contra el Betis en el Ciutat de València. EP

Calero, frente a los colores que le catapultaron

El entrenador del Levante, que dio el salto profesional en los banquillos de la mano de Míchel en el Rayo hace dos décadas, busca el primer triunfo local del curso

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:46

Hace justo dos décadas, cuando trataba de abrirse paso en los banquillos profesionales, Julián Calero aterrizó en el Rayo Vallecano. Lo hizo como mano derecha ... de Míchel González, quien afrontaba su debut como entrenador tras ejercer de comentarista en medios de comunicación. Fue sólo una temporada, pero aquel club dejó huella en el actual técnico granota. De ahí que lo califique como «un espejo» en el que mirarse por su asentamiento en Primera y su clasificación europea. Este domingo (18:30 horas), el Levante recibe al conjunto franjirrojo, frente al que los azulgrana esperan lograr su primera victoria de la temporada en el Ciutat de València. En lo que va de curso, han desfilado por Orriols ni más ni menos que el Barcelona, el Betis y el Real Madrid. Esta vez, llega un rival de la 'misma liga'.

