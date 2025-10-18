Calero, frente a los colores que le catapultaron

Hace justo dos décadas, cuando trataba de abrirse paso en los banquillos profesionales, Julián Calero aterrizó en el Rayo Vallecano. Lo hizo como mano derecha ... de Míchel González, quien afrontaba su debut como entrenador tras ejercer de comentarista en medios de comunicación. Fue sólo una temporada, pero aquel club dejó huella en el actual técnico granota. De ahí que lo califique como «un espejo» en el que mirarse por su asentamiento en Primera y su clasificación europea. Este domingo (18:30 horas), el Levante recibe al conjunto franjirrojo, frente al que los azulgrana esperan lograr su primera victoria de la temporada en el Ciutat de València. En lo que va de curso, han desfilado por Orriols ni más ni menos que el Barcelona, el Betis y el Real Madrid. Esta vez, llega un rival de la 'misma liga'.

«Guardo mucho cariño al Rayo. Es un club que se hace de querer. Una familia. Fue mi primer club profesional. Tengo grandes recuerdos de aquella época», comentó este sábado Calero, quien ve en el conjunto franjirrojo una auténtica referencia: «Hay equipos que son un ejemplo, que se van afianzando en Primera porque hacen bien las cosas. Uno es el Rayo. También el Getafe, Osasuna... Están afianzados y asentados. Lo del Rayo es todo a base de trabajo y esfuerzo y es un espejo en el que tenemos que mirarnos si queremos estar tiempo en Primera. Es tener un modelo claro y llevarlo a cabo en todas las circunstancias, no perdiendo la identidad de equipo. Intentamos que nuestra identidad nos lleve a donde nos tenga que llevar y nos asiente en la categoría».

Calero ensalza la progresión del Rayo: «Te amenaza, tiene velocidad y también es capaz de jugar. Está en Europa por méritos propios». El Levante persigue su primer triunfo como local del curso: «Queremos empezar ya a macar cómo somos capaces de comportarnos en el Ciutat. Los rivales anteriores aquí han sido de Champions. Ahora vamos a ver cómo competimos conta el Rayo y si somos capaces de dar la nota que tenemos que dar si queremos hacer cosas interesantes aquí».

El entrenador de Parla marca una hoja de ruta: «En nuestro estadio debería basarse nuestra fuerza de verdad. Siguiendo en la líneas de unión con la gente, estaremos muy cerca de nuestra primera victoria en casa». El Levante llega a la cita en línea ascendente después de sumar dos triunfos, dos empates y una derrota en las cinco últimas jornadas. El Rayo, por su parte, se impuso al Shkendija en la Conference League y a la Real Sociedad antes del parón liguero.

«El equipo está compitiendo bien y dando la cara. Pero sé de sobra dónde estamos y cómo se mueve la categoría. Lo ideal es tener los pies en el suelo. En Segunda hay una igualdad brutal del 1 al 22. En Primera hay escalones: los europeos, los afianzados y, luego, los recién ascendidos y alguno que se cae. Hay esa diferencia. Somos conscientes del grupo en que estamos, pero queremos crecer. Toca salvarse para asentarse», explicó Calero para evitar excesos de confianza. El Levante ha ganado el 29 por ciento de los siete partidos disputados contra el Rayo en casa en Primera División. el balance es de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Pendientes de Eyong y Arriaga

Para la ocasión, el entrenador azulgrana tiene entre algodones a dos futbolistas como Etta Eyong y Kervin Arriaga después de sus compromisos internacionales: «Están cansados porque no son internaciones europeos, sino en confederaciones lejanas. Algunos llegan bastante limitados». Le preocupa especialmente el caso del centrocampista hondureño: «Ha jugado dos partidos los 90 minutos y no era lo ideal porque venía de estar mucho tiempo parado y con una rodilla que le da problemas por la sobrecarga. No queremos que se nos vuelva a romper».

Pampín se recupera y Matturro, más cerca

Vuelve la competencia al lateral izquierdo del Levante. Diego Pampín, quien luchará por el puesto con un convincente Manu Sánchez, se ha recuperado a tiempo de sus problemas musculares. El defensa gallego sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha hace un par de semanas. Se ha entrenado con normalidad en las dos últimas sesiones. Igual que Alan Matturro, aunque este último deberá esperar para debutar como granota. «A ver si engancha dos semanas. Somos exigentes en el día a día. Está poniendo mucho interés en hacerlo y avanzar. Si lo consigue, nos va a ayudar. Le queda un poco de tiempo para coger ritmo de juego», apuntó Calero.

Día especial para una fiel trabajadora

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, los jugadores del Levante y el Rayo lucirán camisetas conmemorativas. El partido estará dedicado a la fiel trabajadora del club Delia Bullido.