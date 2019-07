Cesc: «Aconsejaría el fichaje de Rafinha, es un jugador que físicamente aporta mucho» Cesc Fàbregas. / j. c. v. El catalán avala la llegada del brasileño al Valencia y desvela que habló con él en las vacaciones: «Me dijo que está muy bien, recuperado y con el alta» J. C. VILLENA LENS. Domingo, 21 julio 2019, 00:50

Uno de los jugadores más solicitados ayer sobre el césped del coqueto campo de Lens fue Cesc Fàbregas. El catalán, a sus 32 años, se enroló el pasado enero en el Mónaco con el objetivo de salvarlo del descenso y con un contrato largo de tres temporadas por delante tan sólo piensa en devolver al club a competiciones europeas. Tras charlar con Voro, con el que coincidió en su etapa en la selección, no dudó en avalar el fichaje de Rafinha Alcántara por el Valencia. Un jugador con el que coincidió en su último año en el Barcelona y con el que guarda una amistad: «Aconsejaría el fichaje de Rafinha, es un jugador muy válido que siempre me ha gustado. Ha tenido muy mala suerte con las lesiones pero me lo encontré ahora en las vacaciones y me dijo que está muy bien, recuperado y con el alta. Físicamente es un jugador que aporta mucho aparte de la calidad».

La negociación entre el Barcelona y el Valencia por Rafihna está abierta: los de Mestalla siguen dispuestos a pagar 15 millones si se fracciona el pago, pero la entidad catalana tensó un poco más la cuerda haciendo subir ayer al futbolista en el avión que llevó al equipo de Valverde a Japón para realizar un stage de pretemporada. Fàbregas, después de reconocer que no se ve volviendo al fútbol español «porque tendrían que darse muchas circunstancias para que ocurriera» ponderó el estado actual del club de Mestalla: «El Valencia siempre ha sido un grande. Vienen de hacer un grandísimo año, no comenzaron bien y al final terminaron haciendo piña y lo sacaron adelante ganando la final de Copa ante el Barcelona. Han mantenido el equipo y tienen unos mecanismos marcados por Marcelino. Juegan de memoria y sólo pueden ir a más».