Cañizares y el día que estuvo a punto de beber pis de su botella en un partido con el Valencia

J.Zarco Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 01:08 Comenta Compartir

Santiago Cañizares siempre desvela historias curiosas que ha tenido a lo largo de su carrera y durante la retransimisión del Betis-Osasuna contó una desagradable experiencia que vivió en una de sus visitas al Benito Villamarín con la camiseta del Valencia CF.

En 'Tiempo de Juego' de la cadena Cope relató la anécdota, que tuvo que ver con su botella de agua: «Estábamos jugando, y en un momento fui a secarme la cara y a beber agua, como siempre. Sudaba mucho y se me metía el sudor en el ojo. Voy, y veo que no está la botella. La botella desaparece, ¿qué ha pasado?».

Sin embargo, Cañizares explicó que la botella volvió a aparecer misteriosamente: «A los diez o quince minutos voy y está la botella ahí colocadita en el poste, extraordinariamente bien. Yo, evidentemente, pensé 'aquí hay ceniza, eso es que han fumado'».

El de Puertollano explicó que un joven le avisó de la jugarreta que le habían hecho: «Al acabar la primera parte me voy, dejo la botella ahí, me voy al vestuario y viene un chavalillo detrás de mí corriendo. 'Menos mal que no has bebido de la botella'. '¿Por qué?'». El chico le contestó completamente sincero: «Habían meado dentro de la botella».

Cañizares recordó que alguien «cogió la botella, meó y la dejó ahí. El chavalillo me decía que no podía decirme nada porque me matan». Pero el recogepelotas le decía que «estaba diciendo, madre mía como se vaya a beber al agua. Madre mía, cómo tenga sed».

Temas

Betis