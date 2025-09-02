Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas Beltrán, en el vídeo publicado por el Valencia. VCF

Beltrán: «El Valencia es un lugar donde triunfaron tantos argentinos y espero hacerlo yo también»

El nuevo delantero blanquinegro, que llega cedido por una temporada desde la Fiorentina, dice sus primeras palabras tras su fichaje

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:27

El Valencia cerró su mercado de fichajes finalmente sin Umar Sadiq, debido a la negativa de la Real Sociedad de aceptar la última oferta blanquinegra ... por el delantero nigeriano. Es por ello que Ron Gourlay viró el rumbo y alcanzó un acuerdo con la Fiorentina para la incorporación de Lucas Beltrán (Córdoba, Argentina, 29-3-2001), que llega cedido a Mestalla por una temporada a cambio de un millón de euros, eso sí, sin opción a compra. El delantero argentino de 24 años destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego.

