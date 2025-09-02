Beltrán: «El Valencia es un lugar donde triunfaron tantos argentinos y espero hacerlo yo también»

El Valencia cerró su mercado de fichajes finalmente sin Umar Sadiq, debido a la negativa de la Real Sociedad de aceptar la última oferta blanquinegra ... por el delantero nigeriano. Es por ello que Ron Gourlay viró el rumbo y alcanzó un acuerdo con la Fiorentina para la incorporación de Lucas Beltrán (Córdoba, Argentina, 29-3-2001), que llega cedido a Mestalla por una temporada a cambio de un millón de euros, eso sí, sin opción a compra. El delantero argentino de 24 años destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego.

Formado en las categorías inferiores del Instituto de Córdoba, a los 15 años se convirtió en futbolista de River Plate, uno de los equipos más prestigiosos de su país, donde poco después daría el salto a la élite. Tras un año y medio cedido en Club Atlético Colón, donde ganó experiencia y disputó torneos exigentes como la Copa Libertadores, Lucas Beltrán regresó a River Plate para proclamarse campeón de la Liga Profesional argentina, anotando 16 goles en 2023 antes de poner rumbo a Europa para firmar por la Fiorentina.

Desde su llegada a Italia, el atacante ha disputado 98 partidos oficiales en los que ha firmado 16 goles y ha repartido 9 asistencias a lo largo de las últimas dos temporadas. Uno de sus momentos más destacados llegó en mayo de 2024, cuando marcó un gol ante el Club Brugge que selló la clasificación de la Fiorentina para la final de la UEFA Europa Conference League, disputada semanas más tarde frente al Olympiacos.

El argentino, que viaja este martes hacia Valencia para conocer a sus nuevos compañeros e incorporarse a la dinámica de entrenamientos aprovechando el parón de selecciones, mandó anoche un primer vídeo saludando a su nueva afición en el que dijo unas palabras introductorias para el valencianismo: «Hola valencianistas, acá les habla Lucas Beltrán. Quería decirles que estoy muy pero que muy feliz de unirme al Valencia, un lugar donde triunfaron tantos argentinos y bueno, espero hacero yo también. Amunt».