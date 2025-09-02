Las explicaciones de Ron Gourlay sobre el pinchazo con Sadiq El CEO de fútbol del Valencia dice que presentó una oferta para comprar al delantero de la Real, admite las diferencias del nigeriano y Lucas Beltrán e insiste en que Corberán y Lim están satisfechos

Si se ha producido el primer patinazo o no de Ron Gourlay como CEO de fútbol del Valencia es algo que el tiempo acabará demostrando. Lo que sí es evidente es que la intención del escocés era traer a Sadiq como quería Carlos Corberán y al final el Valencia ha acabado trayendo a Lucas Beltrán.

No obstante, al filo de la medianoche ya, el ejecutivo valencianista ofrecía sus explicaciones en la puerta de las oficinas del club. El escocés ofrecía un discurso en tono conciliador, sin cargar contra la Real Sociedad pese a las negociaciones que hubo hasta el último día. «No ha habido ningún problema con Sadiq. Estábamos preparados para una cesión e incluso la opción de un traspaso, pero finalmente no se ha dado y hemos activado otras opciones de mercado porque estábamos preparados», comentaba.

Admitía Gourlay que el Valencia quiso finalmente lanzarse a por el traspaso. Puso encima de la mesa unos 4 millones de euros. «Hicimos una buena oferta, pero ha sido rechazada sin dar más explicaciones de los detalles en concreto. No ha habido acuerdo entre las tres partes. Son cosas que pasan el fútbol. La Real Sociedad quería un traspaso y nosotros una cesión. Luego quisimos comprarlo, pero son cosas que pasan en el fútbol. No estamos enfadados con la Real Sociedad».

Lo que sí admitía Gourlay es que los perfiles no son los mismos. «Hemos tratado de ser equilibrados a la hora de reforzar el equipo. Es lo que hemos hecho. Entre Sadiq y Beltrán hay diferencias, Umar es más un '9'. Aún así, creo que hemos logrado equilibrar la plantilla y Corberán y la propiedad están contentos».