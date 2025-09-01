Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas Beltrán, con la camiseta de la Fiorentina. ACF

Oficial: Gourlay recluta a Beltrán tras fallar Sadiq

El Valencia se hace a última hora con la cesión del delantero de la Fiorentina| La negociación con la Real salta por los aires y el argentino, que marcó la temporada pasada 5 goles, llega a cambio de un millón de euros

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:52

Es delantero, pero no es nigeriano, ni viene de la Real Sociedad ni se llama Umar Sadiq. Carlos Corberán tendrá que aleccionar para el Valencia ... a un argentino, que procede de la Fiorentina, que se llama Lucas Beltrán y que consiguió anotar la temporada pasada los mismos goles, cinco, que Sadiq. Eso sí, la diferencia entre uno y otro es que mientras Sadiq hizo esas cinco dianas en sus 16 partidos con la camiseta valencianista, Beltrán los convirtió en 33 participaciones en la Serie A. Es más que probable que Corberán admita ahora que Lucas Ezequiel Beltrán (Córdoba, 29-3-2001) encaja en la pretensión de reforzar el ataque que quería, pero queda en el aire la estrategia seguida por Ron Gourlay en su objetivo de reforzar una de las posiciones clave. Beltrán ha sido inscrito en LaLiga a las once menos cuarto de la noche de este lunes.

