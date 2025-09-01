Oficial: Gourlay recluta a Beltrán tras fallar Sadiq

Es delantero, pero no es nigeriano, ni viene de la Real Sociedad ni se llama Umar Sadiq. Carlos Corberán tendrá que aleccionar para el Valencia ... a un argentino, que procede de la Fiorentina, que se llama Lucas Beltrán y que consiguió anotar la temporada pasada los mismos goles, cinco, que Sadiq. Eso sí, la diferencia entre uno y otro es que mientras Sadiq hizo esas cinco dianas en sus 16 partidos con la camiseta valencianista, Beltrán los convirtió en 33 participaciones en la Serie A. Es más que probable que Corberán admita ahora que Lucas Ezequiel Beltrán (Córdoba, 29-3-2001) encaja en la pretensión de reforzar el ataque que quería, pero queda en el aire la estrategia seguida por Ron Gourlay en su objetivo de reforzar una de las posiciones clave. Beltrán ha sido inscrito en LaLiga a las once menos cuarto de la noche de este lunes.

Valencia y Real Sociedad decidieron apurar el mercado hasta el último día, fieles al guión al que nos tiene acostumbrados Peter Lim, para morir finalmente en la orilla. El acuerdo saltó por los aires pese a que el Valencia había ido arrimándose poco a poco a las pretensiones donostiarras. Sadiq estaba empeñado en recalar en Mestalla y la cesión se daba por hecha, no así la cláusula de la opción de compra.

Aún así, el Valencia presume de haber reaccionado a tiempo. Según se mire claro. Este lunes por la mañana aún se mantenían esperanzas de volver a ver de blanquinegro al nigeriano después de que desde Singapur se fueran dando luz verde a todos los movimientos. Pero tras la firme postura de la Real se dio un volantazo al asunto. Primero se deslizó el nombre de Cyle Larín (Mallorca) y casi a la misma hora se añadía el de Beltrán, que tenía claro que quería salir de la Fiorentina. El argentino, con pasaporte italiano, tiene un valor de mercado de 18 millones y la Fiorentina tuvo que pagar al River Plate hace dos años una cantidad cercana a los 25 millones. Al Valencia, por la cesión hasta junio de 2026 va a tener que desembolsar al club italiano un millón de euros. Al futbolista se le espera este mismo martes ya en Valencia para pasar reconocimiento médico y firmar.

¿Quién es el octavo fichaje?

A sus 24 años y con 1,76 de estatura, Beltrán viene para competir directamente con Hugo Duro, con quien coincide curiosamente en altura. No es desde luego Sadiq (1,91 m.). Aunque viene con el deseo de que va a tener que colaborar directamente en la faceta anotadora, lo cierto es que ya de joven destacaba pero en una posición algo más retrasada. En el medio del campo es donde empezó a despuntar este futbolista, uno de los tres hermanos de la familia Beltrán, gracias sobre todo a su potencia y a su despliegue físico. Un día, según se recogía la prensa argentina, Pablo Álvarez, uno de los técnicos de cantera con más olfato para estas cuestiones, tomó la determinación de que el jugador adelantara su demarcación. Eso resultó clave. Por eso llegó a triunfar en River, tras su paso cedido por el Colón de Santa Fe, desde donde acabó dando el salto al Calcio. En la última temporada con la Fiorentina –tiene contrato hasta 2028– disputó 47 partidos (2.655 minutos), en los que convirtió seis goles y repartió cinco asistencias. En su primer año en la Serie A, había jugado 51 encuentros, con diez tantos y dos pases de gol.

Corberán no sólo tiene a un delantero sino a un futbolista del que los informes destacan por su versatilidad. Puede jugar como único punta, también como mediapunta y hasta cuando la ocasión lo requiere como un centrocampista totalmente ofensivo. Alejado totalmente del perfil de delantero centro que representaba Sadiq. Beltrán está en el punto de mira de Lionel Scaloni para la selección argentina.

El futbolista tomó hace meses la decisión de salir de la Fiorentina y eso hizo que River, por mediación de Marcelo Gallardo, volviera a estar alerta ante la posibilidad de repescarlo. Pero el cordobés quería lógicamente continuar en Europa, lo que provocó que llegara a manejar algunas propuestas. Se dice de clubes de Rusia, de Francia, también de Italia y de España. El Valencia es el que finalmente se interpuso en su camino y el que le acabó de convencer. Es la octava incorporación que ha hecho este verano el Valencia, el último de una lista con Raba, Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Danjuma y Ramazani.