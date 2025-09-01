Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas Beltrán, en un entrenamiento con la Fiorentina. Fiorentina

Quién es Lucas Beltrán, el delantero que está cerca del Valencia: su conexión con Julián Alvárez

El futbolista de la Fiorentina llegaría como cedido sin opción de compra

J.Zarco

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:18

El Valencia CF no ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad por Sadiq, por lo ha activado la opción de Lucas Beltrán, delantero de la Fiorentina. El futbolista llegaría cedido sin opción de compra desde el club italiano, que no cuenta con él.

Nacido en Córdoba (Argentina) el 29 de marzo de 2001, dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores de Instituto de Córdoba. De allí dio el salto a un histórico de este deporte como River Plate, en el año 2016, hasta que logró debutar con el primer equipo en 2018 de la mano de Marcelo Gallardo.

En 2021 se marchó cedido durante 18 meses a Colón, convirtiéndose en su delantero titular y anotando 6 goles en 39 partidos. Su buen rendimiento provocó que River lo repescara seis meses antes de lo previsto.

En 2023, con Martín Demichelis de entrenador, se proclama campeón de Liga en Argentina, anotando 12 goles y repartiendo 3 asistencias. En verano de ese mismo año, la Fiorentina lo compra por 12,6 millones de euros. En el club italiano, disputa 1.694 en su primera campaña y marca seis goles, mientras que en la 2024-25 llega casi a 2.000 minutos, con cinco goles y cinco asistencias.

En cualquier caso, Lucas Beltrán es un perfil diferente al de Umar Sadiq, ya que puede actuar como mediapunta. De hecho, en sus inicios su posición era la de volante y fue su primer técnico, Pablo Alvárez, el que le hizo ver que tambié tenía gol. Ha llegado a ser internacional con la selección absoluta argentina y en Transfermarkt tiene un valor de mercado de 18 millones de euros.

De 1,76 metros de altura, Beltrán es conocido como 'El Vikingo', aunque también ha sido apodado 'El Torito' por la voluntad que ha tenido siempre de triunfar en el fútbol, según apuntan desde Argentina. En River Plate, entró en las categorías inferiores junto a Julián Alvárez, del que se hizo un gran amigo con el paso del tiempo.

«Tengo una gran amistad con Julián, nos llevamos muy bien. Pasamos las Fiestas juntos, compartimos mucho tiempo en la pensión y tenemos una gran relación. Puede ser que de tanto tiempo que pasamos juntos uno le copie cosas al otro», señaló en una entrevista sobre su compañero, con el que también jugó en el primer equipo.

