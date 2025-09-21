Agirrezabala: «Contento de poder mantener la portería a cero tras una semana muy dura»

Julen Agirrezabala fue sin duda uno de los grandes protagonistas de la victoria del Valencia en Mestalla ante el Athletic de este sábado. El ... portero vasco se enfrentaba su exequipo, algo que le motivó todavía más que las ganas de revancha que tenía tras encajar seis goles en la dolorosa derrota ante el Barça.

«El equipo necesitaba un partido así y poder ganar en casa con nuestra gente, mantener la portería a cero después de una semana muy dura tanto en lo individual y en lo colectivo, porque a nadie le gusta recibir seis goles. Pero hemos demostrado que somos un equipo competitivo y que queríamos ganar hoy, y así ha sido», afirmó el propio Julen tras el partido. «Ha sido un partido complicado, y hemos tenido grandes rivales en este inicio de Liga, un rival muy competitivo que venía de jugar Champions (el Athletic). Ha sido muy disputado y partir de la expulsión hemos encontrado alguna ocasión más, hemos estado muy acertados y muy contentos por poder llevarnos los tres puntos», añadió Agirrezabala.

Y es que el portero, pese a ser protagonista con sus múltiples paradas, se deshizo en elogios con el resto del equipo y asumió que no había estado bien anteriormente. «Muchos compañeros han estado muy bien, el equipo ha hecho un trabajo muy bueno, e individualmente contento de poder mantener la portería a cero tras una semana muy dura. Porque además de que a nadie le gusta recibir seis goles, no di mi mejor versión el otro día, y muy contento por poder conseguir los tres puntos y mantener la portería a cero», aseguró Julen.

Finalmente, el portero habló del ambiente de Mestalla. «Es un estadio que aprieta mucho, se nota mucho todo lo que nos animas. queremos que siga así, con esa comunión equipo afición, es la mejor manera de afrontar estos partidos y podemos llegar lejos», comentó, antes de dejar unas palabras sobre el próximo rival, el Espanyol: «Otro partido difícil, un rival que ha demostrado estar muy bien en estos primeros partidos y va a ser complicado. Esta noche nos toca saborear esta victoria y ya ponernos mañana a trabajar para afrontar ese partido».