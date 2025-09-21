El 1x1 del Valencia-Athletic: Santamaría vive su primera gran noche

El Valencia fue de menos a más. Tras una media hora de atasco y nervios, el equipo creció. Ya en la segunda parte, la expulsión ... de Vivian dio paso a un conjunto blanquinegro desatado.

Agirrezabala Portero 8

Después del aluvión de goles sufrido ante el Barcelona, el guipuzcoano sentía la necesidad de pasar página. Se veía las caras con su Athletic, ya que el club vasco no incluyó en la cesión la 'clausula del miedo'. El arquero estuvo consistente y sostuvo al equipo durante los peores momentos.

Foulquier Lateral derecho 6

No tuvo su mejor día, pero cumplió. Cometió algunas imprecisiones en zonas comprometidas. Sin embargo, su capacidad de sacrificio nunca falla. Intentó ayudar en ataque con alguna cabalgada en las fases de mayor sufrimiento, pero no tuvo el acierto necesario. Aguantó los 90 minutos.

Tárrega Central 7

Ordenado y autoritario a la hora de defender los balones aéreos. Derrochó intensidad, tal y como acostumbra el canterano. Pese a que vive su segunda temporada en Primera División, la política del club le ha empujado a asumir galones. Tuvo algún error en la salida del balón.

Diakhaby Central 7

Atento en las intercepciones, correoso y rápido. Superada la grave lesión, está recuperando su mejor versión. Transmitió seguridad con y sin balón. Le gusta prodigarse en ataque cada vez que puede y, en un saque de esquina, puso a prueba a Unai Simón en el tramo final del duelo.

Gayà Lateral izquierdo 6

Se vio desbordado por momentos, ya que el Athletic centró en su carril la mayor parte de las ofensivas. Pasó apuros durante la primera parte y se vació. Apenas pudo enseñar su característica profundidad. A falta de 20 minutos para el final, fue cambiado. Necesitaba descansar.

Santamaría Mediocentro 9

Afrontaba la misión de redimirse tras su decepcionante actuación ante el Barça. Tiene el reto de hacer olvidar a Barrenechea. De menos a más, acabó resultando clave. En una acción individual forzó la roja directa para Vivian, marcó su primer gol como valencianista y asistió a Hugo Duro.

Javi Guerra Mediocentro 7

Apagado en el pimer acto. Protagonizó algunas arrancadas peligrosas, pero se le nubló la mente a la hora de culminar las acciones. Lanzó con precisión el córner que significó el 1-0. Por su clase y su recorrido, debe tener una mayor incidencia en el juego. Acarició el gol en la recta final.

Rioja Extremo derecho 6

Novedad en el once inicial. El sevillano, uno de los futbolistas más fiables durante la temporada pasada, fue uno de los sacrificados en Barcelona por el cambio de sistema. No aportó la profundidad necesaria, ya que dedicó buena parte de sus energías a las labores de contención.

Diego López Extremo zquierdo 6

Le tocó remangarse para ayudar a Gayà en las tareas defensivas. Areso y Robert Navarro le complicaron la vida por la banda. El asturiano, superado por momentos, intercambió la posición con Rioja mediada la primera parte y, a partir de ese momento, se sintió más liberado en ataque.

Raba Mediapunta 5

Recuperaba el protagonismo perdido, ya que había desaparecido del once titular en las dos últimas jornadas. Corberán entendió que era el momento de volver a apostar por el cántabro, quien dejó escasos destellos de su calidad. No logró marcar la diferencia y fue el primer sustituido.

Danjuma Delantero 7

Desesperado por la falta de iniciativa del equipo, el neerlandés dio unos pasos atrás en busca de balones en el centro del campo. Y de sus botas nació un exquisito pase en profundidad para Javi Guerra. Estuvo inteligente y generoso en los esfuerzos, aunque no pudo explotar sus armas.

Ramazani Extremo derecho 6

Explosivo. Entró con el objetivo de aprovechar los espacios y cumplió con las expectativas. En una internada, estuvo a punto de abrir el marcador.

Hugo Duro Delantero 7

Sentenció el encuentro en el tiempo añadido al cazar una asistencia de Santamaría. Unos instantes antes, ya había lanzado un aviso a Unai Simón.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo 7

Exprimió los 20 minutos de los que gozó. El canterano está dando un paso adelante y exhibiendo un nivel más elevado que la temporada pasada.

Lucas Beltrán Mediapunta 6

El argentino volvió a intervenir después de su breve aparición contra el Barça. Se movió bien entre líneas y trató de aprovechar los contragolpes.

Almeida Interior izquierdo 6

Cayó a la banda izquierda y creó problemas a la zaga rojiblanca. Rondó el área del Athletic con peligro. Corberán debe explotar su talento.

Carlos Corberán Entrenador 7

No encontró la forma de superar la línea de presión del Athletic en la primera media hora. A partir de ahí, la maquinaría comenzó a funcionar.