El afamado periodista que ofreció su ayuda tras el aplazamiento del partido entre Valencia y Real Oviedo El inglés Sid Lowe, que informa sobre la actualidad deportiva, no puede acudir a Mestalla y al igual que el club y otros aficionados ovetenses se movilizan para dar facilidades en el desplazamiento

Eric Martín Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 11:30

El fútbol es algo universal. Es un deporte y pasión que sobrepasa fronteras y en ocasiones va más allá de lo sobrenatural. A veces, se cuestiona los extremismos o punto fanático que convive dentro de él. Es la cosa más importante de las menos importantes, se suele decir, pero a su vez sólo quien experimenta en sus carnes lo que un equipo, unos colores o una afición transmite sabe de lo que se habla. Igualmente, en los peores momentos que no tiene que ver con el fútbol, es cuando también saca su cara más amable y solidaria. Su compromiso se acentúa. Se comprobó con la dana que azotó Valencia el pasado octubre de 2024. Ahora, ante otra inclemencia meteorológica que azota pero con un menor impacto a la capital del Turia se ha vuelto a corroborar, mediante distintos aficionados y otras personalidades de este deporte.

Uno de ellos es Sid Lowe, periodista londinense, nacido en 1976. Pero además de su vertiente profesional, también se encasilla dentro de esos enamorados del fútbol. No esconde su admiración por el deporte rey, identificándose con los colores del Liverpool. A pesar de no ser su ciudad natal, los 'res no devils' calaron hondo dentro de él. Pero también lo hizo el Real Oviedo. En la peor coyuntura deportiva, económica e institucional del club asturiano vivida dos décadas atrás, Sid Lowe formó parte activa de la salvación de los del Carlos Tartiere, pasando a tener una profunda simpatía y también a hacer un seguimiento de la actualidad del balompié. Se consolidó como uno de los referentes de ámbito internacional, con amplio número de seguidores por sus redes sociales y habitual comentarista en distintas retransmisiones deportivas de LaLiga.

Dentro de sus planes personales, este lunes tenía intención de acudir presencialmente el encuentro que debían disputar el Valencia y Real Oviedo. Era una buena oportunidad para ver al conjunto carbayón en uno de los estadios más históricos de España. Pese a ello, por todos es sabido lo acontecido. La alerta roja por tormentas y fuertes precipitaciones, sumadas a la mediación de distintas instituciones, llevaron al aplazamiento del partido. Se jugará este martes a partir de las 20:00 horas. A Sid Lowe también le afectó. No pudo desplazarse a Valencia y en el día de hoy tampoco le iba a ser posible.

Con entrada y hospedaje reservado, ya que él no iba a poder acudir, quería que otros pudieran aprovecharlo. Así, durante la jornada del lunes, tendió su mano para que cualquier aficionado al Oviedo u otro aficionado que estuviera en Valencia con intención de ir al partido pudiera utilizar su reserva. Así lo manifestó a través de sus redes sociales, mediante un acto desinteresado y de generosidad. Rápidamente, distintos interesados que iban a prolongar su estancia para asistir esta noche a Mestalla se pusieron en contacto con el periodista.

Al final, no viajo (por poco no subi al tren), pero entiendo que algunos ya si habeis viajado. E igual alguno queda atrapado en Valencia. Mi habitacion de hotel esta para quien la necesite. — Sid Lowe (@sidlowe) September 29, 2025

Pero al igual que Sid Lowe, otros seguidores del equipo ovetense han seguido sus mismos pasos. Distintos afectados por las reservas de hotel o en vistas al viaje de vuelta, sobre todo a través de las redes sociales, han formado una comunión loable para ayudarse unos a otros. Algunos ofrecían sus plazas libres en el coche para regresar al término del encuentro. Otros recurrían a distintas alternativas. Pero el objetivo era claro: que nadie quedara desatendido o en cierta medida desamparado ante tal situación.

Igualmente, el Real Oviedo se movilizó durante la tarde de ayer, una vez conocido el aplazamiento del encuentro, para dar acogida a los suyos. Por esta razón, informó que mediante la empresa de Alsa Autobuses iba a fletar las plazas necesarias con tal de facilitar un regreso, de forma totalmente gratuita, a los interesados. Para ello, invitaba a escribir mediante mensaje privado a su cuenta oficial, facilitando sus datos personales de contacto.

⚠️ Oviedistas desplazados a Valencia: quienes se queden hasta después del partido de mañana, y tengan problemas para el regreso a Oviedo por el aplazamiento, vamos a tratar de ayudaros gracias a @Alsa_autobuses



Enviadnos por favor un DM con nombre, apellidos, DNI y número de… — Real Oviedo (@RealOviedo) September 29, 2025