Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta
Uno de los portales forzados por los okupas J. L. BORT

Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta

Los vecinos del municipio de l'Horta Sud están preocupados por que esta situación se extienda por otras calles

Rosana Ferrando

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 20:00

La calle Sant Josep en Paiporta no solo sufre los restos ya putrefactos de la dana, ahora también ha recibido la llegada de cinco personas que han okupado dos casas que estaban abandonadas. Los vecinos de la zona están preocupados por la presencia de estos nuevos residentes ilegales ya que dos de ellos protagonizaron este lunes una pelea acalorada que terminó con la intervención de la policía y los servicios sanitarios.

«No creo que sean los primeros ni los últimos», sentenciaba una vecina que pasaba por delante de los portales 44 y 48. «Muchos bajos están abandonados, por lo que mucha gente los tapia con ladrillos o maderas para evitar estas situaciones. Se vaciaron de barro pero no hay nadie que se haga cargo», explicaba la mujer.

Uno de los vecinos que vive en la misma calle también lo ve como un problema: «El que vivía en el número 48 era un chico tranquilo, por ello no tuvimos la necesidad de quejarnos. En cambio, estos solo llevan ocho días y las fuerzas de seguridad han habido de intervenir». Pronto comienzan las clases y a la vuelta de la esquina se encuentra el colegio La Inmaculada, por lo que a partir de las siete de la mañana pasan por delante de los portales forzados muchos menores. Los residentes de la calle temen por ellos: «Los más pequeños pasan con sus padres pero los que van a la ESO ya van solos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  9. 9

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta

Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta