Cinco personas okupan dos casas afectadas por la dana en Paiporta Los vecinos del municipio de l'Horta Sud están preocupados por que esta situación se extienda por otras calles

Rosana Ferrando Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

La calle Sant Josep en Paiporta no solo sufre los restos ya putrefactos de la dana, ahora también ha recibido la llegada de cinco personas que han okupado dos casas que estaban abandonadas. Los vecinos de la zona están preocupados por la presencia de estos nuevos residentes ilegales ya que dos de ellos protagonizaron este lunes una pelea acalorada que terminó con la intervención de la policía y los servicios sanitarios.

«No creo que sean los primeros ni los últimos», sentenciaba una vecina que pasaba por delante de los portales 44 y 48. «Muchos bajos están abandonados, por lo que mucha gente los tapia con ladrillos o maderas para evitar estas situaciones. Se vaciaron de barro pero no hay nadie que se haga cargo», explicaba la mujer.

Uno de los vecinos que vive en la misma calle también lo ve como un problema: «El que vivía en el número 48 era un chico tranquilo, por ello no tuvimos la necesidad de quejarnos. En cambio, estos solo llevan ocho días y las fuerzas de seguridad han habido de intervenir». Pronto comienzan las clases y a la vuelta de la esquina se encuentra el colegio La Inmaculada, por lo que a partir de las siete de la mañana pasan por delante de los portales forzados muchos menores. Los residentes de la calle temen por ellos: «Los más pequeños pasan con sus padres pero los que van a la ESO ya van solos».