Hallada en Paiporta parte de la 'tortada' de Goerlich que arrastró la dana Uno de los bancos de la emblemática construcción que ocupó la hoy plaza del Ayuntamiento de Valencia reaparece mutilada en un terreno destinado a la recogida de escombros de la tragedia I La pieza se encontraba en la pasarela que sucumbió a la fuerza del agua el 29 de octubre

La 'tortada' de Goerlich, esa emblemática obra arquitectónica que un día acogió la hoy plaza del Ayuntamiento de Valencia, resiste. Uno de los bancos que se encontraba en Paiporta y la destructora fuerza de la dana arrastró, ha reaparecido en esta localidad. Ha sido un hallazgo casual en uno de los caminos donde se depositaban restos y escombros del trágico 29 de octubre. El acontecimiento, que se convierte en un símbolo de «la resiliencia» de los valencianos, lo ha confirmado la Fundación Goerlich.

La pieza ha resurgido mutilada entre las huellas de la tragedia. Sólo la mitad parece haberse salvado de la desaparición. Eran dos los bancos de la obra que en 1963 fue arrancada del epicentro de Valencia los que acompañaban la embocadura de la pasarela peatonal de la localidad de l'Horta Sud, puente que sucumbió a la fuerza desatada del agua; la misma que también se llevó consigo uno de lo dos bancos. El otro se salvó, la corriente no pudo con él. Había una tercera pieza similar en la plaza del pueblo que también fue arrastrado por la furia del barranco.

Días después del desastre, la Fundación Goerlich se comunicó con personal de la CHJ dando a conocer la situación a fin de prestar atención a la posibilidad de localización. Nada se supo de la pieza hasta que este martes los pasos del rutinario paseo de Marta Solri, vecina de Paiporta y colaboradora de la fundación, tuvieran como destino el descubrimiento de un elemento del patrimonio de los valencianos entre una montaña de tierra, algún resto de cañas y piedras arrastradas por el agua.

La entidad que vela por la memoria de la obra del arquitecto que construyó la Valencia del siglo XX ha explicado que ahora cabe determinar si la pieza que ha reaparecido corresponde a la estructura que se encontraba junto a la pasarela o la que ofrecía descanso en la plaza de Paiporta.

La fundación ha puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de la ciudad del Turia al que le ha trasladado la disposición de la entidad de financiar un monumento en la capital como «una escultura dedicada a la resiliencia». Todo apunta a que en el Consistorio del cap i casal hay voluntad de recuperar este vestigio de la historia de la ciudad. Tanto es así que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el equipo municipal de Patrimonio ya trabaja en el estudio de este asunto.

No se puede perder de vista que el Consistorio que preside María José Catalá pretende recuperar en parte el Mercado de Flores, primera fase de las obras de la plaza Emilio Castelar (hoy del Ayuntamiento), con una propuesta que se sirve de piezas originales recuperadas a partir del trabajo de identificación para la reconstrucción del arquitecto Javier Hidalgo. El informe propone colocar las piezas recuperadas en el viejo cauce del Turia o en la plaza del Ayuntamiento.

La obra, que se inauguró el 28 de enero de 1933 y a la que el pueblo llamó la 'tortada de Goerlich', sólo estuvo en pie tres décadas. En las Fallas de 1962 los nuevos tiempos ya habían acabado con aquella plataforma arquitectónica que todavía guarda la memoria colectiva de la ciudad. Las razones que acabaron con la monumentalidad de la plaza, según el documento redactado por el arquitecto Hidalgo, ofrece distintas opciones en la búsqueda de respuesta sin que se pueda descartar que el diseño de Goerlich no fue comprendido por los primeros alcaldes del régimen franquista, el descontento de los vendedores de flores y también a la irrupción creciente del automóvil en aquellos años sesenta del desarrollismo.

Fuere por lo que fuere, lo cierto es que desde que la 'tortada' se retiró de la hoy plaza del Ayuntamiento y sus elementos constructivos fueron a dar a los destinos más insólitos. Los tres bancos de Paiporta llegaron hasta la localidad procedentes de un solar del barrio de San Isidro de Valencia donde quedaron depositados. Y cuenta la fundación que el descubridor de aquello, quien tomó la decisión de rescartalos del olvido, junto con varias columnas del monumento a Sorolla, fue un alcalde de la localidad de l'Horta Sud quien al descubrir el abandono decidió instalar los bancos en el pueblo y las columnas de Sorolla en el cementerio.

Muchos años y los más diversos avatares han seguido a la magna obra de Goerlich, y en particular al banco que ahora salta a la actualidad. No cabe duda de su resistencia a las decisiones y hasta los desastres de la historia. Bien puede ser un símbolo de la resiliencia de los valencianos.

