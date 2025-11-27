Los vecinos de Valencia quieren más árboles, supermanzanas y libros para las bibliotecas

Los vecinos de Valencia lo tienen claro: quieren una ciudad más verde y más cultural. La instalación de arbolado y la compra de libros para ... las bibliotecas municipales concentran buena parte de las propuestas aprobadas en la edición de 2025 de los presupuestos participativos, que incluyen también cuestiones como una supermanzana en Abastos o un homenaje a los voluntarios de la dana en las pedanías del sur. Además, muchas de las propuestas incluyen más sombra en los parques y colegios infantiles. La concejala de Participación Ciudadana, Julia Climent, ha presentado este jueves los resultados de los presupuestos, que han sido lo más masivos de la historia, porque ha habido más de 110.000 votos en una edición en la que han participado 24.299 personas.

Se han aprobado 248 propuestas, un 55% más que en la edición anterior. 209 corresponden a distintos barrios y 39 a las pedanías. Nueve de los barrios con menor población han sido beneficiados por el mecanismo de garantía y han conseguido 12 propuestas. Ocho barrios que nunca habían tenido propuestas aprobadas se estrenan este año: El Pilar, Tendetes, El Calvarías, Tormos, Sant Antoni, Jaume Roig, Camp Fondo y Amistat.

Las propuestas más votadas corresponden a jardinería, movilidad, cultura y limpieza y residuos. Por distritos, en Ciutat Vella tenían casi 400.000 euros para gastar y las propuestas aprobadas han incluido ajardinar la plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, una cancha de baloncesto en el jardín de Guillem de Castro, un concurso de ideas para el nuevo edificio sociocultural de Moro Zeit, renovar el parque infantil de la plaza Centenar de la Ploma o mejorar el control del tráfico y recuperar el espacio público de la calle Garcilaso, entre otras.

Los vecinos de Extramurs, por su parte, disponían de 640.000 euros y las propuestas aprobadas incluyen la plantación de árboles, la repavimentación del pasaje de Horticultor Corset, una supermanzana en Abastos, la rehabilitación del Mercado de Abastos o la compra de libros para la biblioteca Eduardo Escalante. En Zaidía el presupuesto superaba los 920.000 euros. Los vecinos han votado por más árboles, mejorar el tránsito por Viveros, segregar el carril bici en tramos de Justo Ramírez, Reus, Ruaya y P. Suárez, un semáforo frente al Museo de Bellas Artes, mesas de ping´-pong en Viveros y porterías de fútbol en el campo de rugby del río.

Olivereta era uno de los distritos con más dotación presupuestaria. Hablamos de casi 1,2 millones de euros. Las propuestas incluían la falta de sombra (hay una llamada, de forma dramática, «sombras para no morir bajo el sol»), un paso de peatones en la esquina de Torres con Democracia, control de tráfico en Tres Forques o remodelar el parque de la plaza Doctor Berenguer Ferrer. Jesús disponían también de 1,15 millones de euros, que los vecinos quieren gastarse en más árboles, renovar el parque de la Rambleta, la mejora de la movilidad ciclista y la seguridad vial en los alrededores del CEIP Profesor Ramiro Jover, huertos urbanos o adecuación de las rotondas de Camí Real.

Quatre Carreras quiere gastarse el casi millón y medio del que disponía en los presupuestos en... lo han adivinado, más árboles en la Carrera de Malilla, Luis Oliag o Turianova. Varias de las propuestas tienen que ver con Ausiàs March, una avenida sobre la que el anterior equipo de gobierno ya planteó una remodelación que jamás se hizo porque por ella entran casi 100.000 coches al día. Las propuestas incluyen plantar árboles en la mediana o hacer un nuevo paso de peatones.

En Camins al Grau los vecinos han propuesto replantar los alcorques vacíos de Maestro Valls, reforestar Río Escalona, plantar árboles en la explanada de Ayora y en Ramiro de Maeztu y asfaltar el solar de Carolina Álvarez para aparcamiento, entre otras. Ellos tenían poco más de un millón de euros. En Algirós, de nuevo quieren más árboles en Blasco Ibáñez, compra de libros para la biblioteca María Moliner, invertir en ajardinamiento en la calle Serpis, un estudio sobre la peligrosidad vial del carril bici de Blasco Ibáñez o más iluminación en la avenida entre Manuel Candela y la estación del Cabanyal. Este distrito disponía de casi 600.000 euros. El Marítimo, que tenía 1,2 millones de euros para gastar, ha pedido mejorar el carril del Paseo Marítimo, libros para la biblioteca Casa de la Reina, un refugio climático en Beteró, fuentes para rellenar botellas de agua o la redacción del proyecto técnico para la futura biblioteca de la Malvarrosa.

A vueltas con los colegios de la ciudad

Vamos a la zona más noble de Valencia. En el Ensanche, los vecinos pedían un polideportivo para Ruzafa, acabar con las cacas de perros, ampliar el parque infantil entre las calles Maestro Gozalbo, Burriana y Reino de Valencia y mejorar los accesos al CEIP San Juan de Ribera. En Pla del Real, los residentes quieren gastarse los 380.000 euros de que disponían en reverdecer Cardenal Benlloch, renovar el parque de Tabacalera, medidas contra aves invasoras, más toboganes en el parque de tráfico de Viveros, iluminación en el carril bici del Turia y mejora de accesos en el entorno del Colegio Alemán, entre otras propuestas.

En Campanar los residentes quieren completar la plantación de árboles en Maestro Rodrigo, General Avilés y Tirso de Molina y sombra para los nenes del CEIP Giner de los Ríos, entre otras propuestas. Por su parte, en Patraix los vecinos quieren más libros para la biblioteca Patraix-Azorín, poner más árboles en el polígono Vara de Quart, reorganizar el cruce entre las calles Calamocha, Barón de Patraix y Corazón de Jesús e islas ajardinadas y dosel verde en la calle Archiduque Carlos. Seguimos en los barrios. En Benimaclet, los residentes quieren ampliar el polideportivo, reurbanizar la plaza y sus alrededores, instalación de sombra en los parques infantiles, en la calle Arquitecto Aranau y en el parque frente al colegio de Benimaclet y mesas de pícnic en el parque de la Araña.

Rascanya, por su parte, disponía de 1,2 millones de euros. Las propuestas aprobadas incluyen la mejora del alumbrado en Duque de Mandás y San Juan de la Peña, bancos y asfaltado en las principales calles de Orriols, libros en valenciano para la biblioteca, rehabilitar la alquería Falcó o bajar el carril bici de la ronda norte, entre otras propuestas aprobadas. Los vecinos de Benicalap insisten en la sombra en los parques y bancos en las calles, así como un centro cultural en el Casino del Americano, un proyecto de censo de ADN canino para perseguir las cacas en la calle y la creación de una zona verde insonorizada en la avenida Hermanos Machado.

Y ya en las pedanías, los proyectos incluyen revisar las aceras de Poble Nou, un carril bici en la carreteras de Massarrojjos a Rocafort o una ruta escolar segura para el CEIP Manuel González Martí de Benifaraig para las pedanías del norte. Para Benimàmet y Beniferri se han aprobado iniciativas que tienen que ver con sombras para un parque infantil, pasos de peatones inteligentes y pérgolas en el parque lineal, cámaras de seguridad o más luces para el campo de fútbol de Beniferri o el 'pumptrack' de Benimàmet. En las pedanías del sur, las propuestas aprobadas por los vecinos incluyen un homenaje a los voluntarios de la dana, instalación de estaciones de Valenbisi en La Torre o Pinedo, mejora del servicio de recogida de residuos en El Saler o mejoras de los parques de El Palmar.