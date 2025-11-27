Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El final de Blasco Ibáñez, con su jardín central. IRENE MARSILLA

Los vecinos de Valencia quieren más árboles, supermanzanas y libros para las bibliotecas

La edición de 2025 de VLC Participa se convierte en la más masiva de la historia con más de 110.000 votos

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:58

Los vecinos de Valencia lo tienen claro: quieren una ciudad más verde y más cultural. La instalación de arbolado y la compra de libros para ... las bibliotecas municipales concentran buena parte de las propuestas aprobadas en la edición de 2025 de los presupuestos participativos, que incluyen también cuestiones como una supermanzana en Abastos o un homenaje a los voluntarios de la dana en las pedanías del sur. Además, muchas de las propuestas incluyen más sombra en los parques y colegios infantiles. La concejala de Participación Ciudadana, Julia Climent, ha presentado este jueves los resultados de los presupuestos, que han sido lo más masivos de la historia, porque ha habido más de 110.000 votos en una edición en la que han participado 24.299 personas.

