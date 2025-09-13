Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes
Parque infantil cerrado temporalmente en el Jardín del Turia. J. L. Bort

Las 15 urgencias del Jardín del Turia

LAS PROVINCIAS recorre el pulmón de Valencia que recibe cinco millones de visitantes al año tras anunciar Catalá un plan de mejoras para la joya que crecerá hacia el mar

Lola Soriano y Erika Manso

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:44

'El llit del Túria és nostre i el volem verd'. Ese fue el lema que inspiró a los vecinos de Valencia hace décadas para ... reivindicar que no querían que el viejo cauce se convirtiera en una 'autopista', como se llegó a planear. En la década los 80 el sueño de un pulmón verde que diera oxígeno a la ciudad comenzó a hacerse realidad y casi cuarenta años después el Ayuntamiento ya trabaja en coronar el proyecto con el tramo del Parque de Desembocadura, para llevar esta joya verde hacia el mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las 15 urgencias del Jardín del Turia

Las 15 urgencias del Jardín del Turia