Las 15 urgencias del Jardín del Turia

'El llit del Túria és nostre i el volem verd'. Ese fue el lema que inspiró a los vecinos de Valencia hace décadas para ... reivindicar que no querían que el viejo cauce se convirtiera en una 'autopista', como se llegó a planear. En la década los 80 el sueño de un pulmón verde que diera oxígeno a la ciudad comenzó a hacerse realidad y casi cuarenta años después el Ayuntamiento ya trabaja en coronar el proyecto con el tramo del Parque de Desembocadura, para llevar esta joya verde hacia el mar.

Estos últimos años se ha hablado mucho del Jardín del Turia, del alivio que supuso durante la dana, y el auge deportivo que alberga, tanto con el circuito running, como con los campos de fútbol y se ha puesto de moda que grupos de vecinos, con entrenadores personales, practiquen yoga o crossfit, pero también ha copado titulares por la proliferación que ha habido durante meses de tiendas de campañas o por el escaso mantenimiento de los puentes históricos o de los lagos.

Esta misma semana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que se encargará a una empresa el mantenimiento exclusivo de todo el Jardín del Turia. Se licitará un concurso para dar un servicio coordinado de este espacio.

El objetivo es mimar este pulmón verde y también avanzó que crearán la figura del 'guardaparque', que es el agente conservador que se encargará de proteger y preservar las áreas naturales, históricas y culturales y vigilar el perfecto estado de conservación de todo el espacio, un plan que permitirá resolver todas las urgencias de este parque urbano que tiene 8,5 kilómetros de longitud, pero que llegará a los 10 kilómetros cuando se culmine el Parque de Desembocadura, donde el barco del naufragio de Gulliver se convertirá en todo un símbolo.

El plan municipal anunciado esta semana será un punto de inflexión para resolver temas de limpieza de papeleras, de los lagos o de esculturas, para eliminar grafitis que afean esta joya verde y para ampliar aún más el exitoso circuito del running que mantiene en forma a sus vecinos. Eso sí, quedan retos por delante que a buen seguro que se abordarán.

1 Decoro

Limpieza de papeleras y superficie. Las 136 hectáreas del Jardín del Turia precisan una atención diaria, pero también será importante que la gente ensucie menos. Ya advirtió esta semana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que están ultimando una ordenanza de limpieza que contempla multas para el que no respete el decoro, con multas de hasta 3.000 euros a los que orinen en elementos protegidos (también lo son los puentes del Jardín del Turia) o sanciones de hasta 1.500 euros por poner carteles en farolas o señales o para los que hagan botellón. Estas medidas seguro que ayudarán a mejorar también el decoro en el Jardín del Turia.

2 Arbolado

Mantenimiento. Una tarea que también lleva mucha dedicación es la puesta a punto del arbolado y de la vegetación del viejo cauce. En un recorrido minucioso por la zona se pueden apreciar algunos árboles secos o con plagas, algo que a buen seguro se tratará de solventar.

3 Lagos

Limpieza. Como es lógico, el vaciado de los lagos repartidos en el Jardín del Turia se hacen periódicamente, pero en ocasiones, cuando los operarios vacían y tratan uno en concreto, ya tienen otro pendiente de actuar por estar lleno de plásticos, de tierra o porque el verde ha cogido protagonismo. De hecho, son varias las ocasiones en los que lectores de LAS PROVINCIAS envían correos electrónicos en los que piden hacerse eco de la imagen mejorable de estos lagos.

4 Circuito running

Reasfaltado y ampliación. El circuito running ha conseguido poner las zapatillas deportivas a muchos valencianos y el éxito es tal, que son cerca de 800.000 usos anuales los que se realizan, pero cumple diez años van surgiendo necesidades. Por eso, en julio ya se anunció un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso para prolongar en 2026 la infraestructura 2.100 metros más con un presupuesto de 2 millones de euros. Conectará con el circuito en dirección este. Empezará bajo el puente del Ángel Custodio y finalizará al final de parque fluvial del río Turia. Además, ya se está planificando la una actuación para sustituir el pavimento actual de los 5.731 metros del trazado.

5 Iluminación

Zona deportiva. En el mismo circuito son varias las ocasiones que los deportistas han manifestado que se podría mejorar la iluminación, para ganar en seguridad, ya que muchos valencianos aprovechan las últimas horas de la tarde para correr. Por eso, desde el Consistorio ya han tomado buena nota y preparan una intervención para poner unos báculos con luminarias LED. Y, todo ello, lógicamente respetando el espacio natural y las características del entorno verde. Durante este verano, además, la concejalía de Recursos Técnicos ya invirtió 45.000 euros en un nuevo alumbrado en el tramo del carril bici entre el puente del Real y el de Madera, con 14 columnas led y también se han invertido 73.000 euros en la reforma del centro de transformación 'Gulliver'.

6 Grafitis

Borrar heridas. El ritmo de los que ensucian edificios y monumentos en Valencia va más rápido que el tiempo que tarda en limpiarse y eso mismo también se refleja en los pretiles y estructuras de los puentes del Jardín del Turia. No hay que olvidar que en 2022 el Ayuntamiento de Valencia convocó un concurso para limpiar la ciudad de grafitis, pero quedó desierto y en julio de este año finalmente se pudo adjudicar a la firma Ibidia Art, S. L. para llevar a cabo la limpieza anual de 287 elementos, entre esculturas, elementos de ornato, placas conmemorativas por un importe anual de 99.214 euros. Desde luego en el Jardín del Turia no le faltará trabajo, ya que muchos puentes modernos y algunos históricos presentan muchos garabatos y lemas reivindicativos.

7 Puentes históricos

Hierbas y rehabilitación. Son muchas las ocasiones que se suben en redes sociales imágenes de alguno de los cinco puentes históricos de Valencia ( San José, el puente del Real, de la Trinidad, del Mar o Serranos) con invasión de malas hierbas o humedades destacadas y también es habitual pasar meses después y que siga igual. La cuestión es que el Ayuntamiento también va a tomar cartas en este asunto, puesto que precisamente en el contrato que se adjudicó de limpieza de monumentos, también se incluyó un lote dos, que es específico para estos puentes históricos. Como fue en julio cuando se formalizó el contrato con la firma Salmer Restauración y Conservación, por 137.750 euros al año, según fuentes consultadas, será a lo largo del mes de octubre cuando se pongan en marcha y se dé solución a esta imagen de los puentes históricos. Previsiblemente la limpieza comenzará por el puente de San José, para eliminar el material vegetal que no es propio de los pretiles, y se irá actuando en los cinco puentes históricos del Jardín del Turia que tantos turistas retratan cada año.

8 Puentes más modernos

Mejoras. Los puentes más modernos del Jardín del Turia también precisan su mantenimiento. De hecho, en julio el Ayuntamiento de Valencia anunció que iban a destinar 900.000 euros a las obras de mantenimiento y reparación de los puentes de la Exposición y el de Assut de l'Or. en el caso del puente de la Exposició, el objetivo es sustituir las juntas de dilatación del puente, que presentan deterioro debido a la fatiga estructural acumulada tras más de dos décadas de servicio, así como el efecto combinado del tráfico rodado intenso y los ciclos térmicos característicos del clima local y también se ha planificado la reposición del asfalto adyacente a las juntas. En este caso, el dinero destinado son 56.268 euros. Para el puente de l'Assut de l'Or, obra que aún no ha empezado, se precisarán 860.000 euros. Será necesario el empleo de trabajos verticales para la inspección y mantenimiento tanto de los sistemas de seguridad, como de la propia estructura del pilono, pararrayos y balizas, ya que este puente tiene 29 tirantes y un vano principal de 150 metros.

9 Tiendas de campaña

Vigilancia. El Ayuntamiento de Valencia lleva meses intensificando la vigilancia policial en el Jardín del Turia para que no proliferen las tiendas de campaña, ya que la acampada está prohibida. De hecho, en mayo se retiraron 55 asentamientos y se identificaron a 89 personas. Del mismo modo, a las personas que aceptaron los recursos municipales se les derivó a albergues de Servicios Sociales. En un paseo por el Jardín del Turia se detecta alguna puntual, pero lógicamente no habrá que bajar la guardia porque, por ejemplo, son varios los padres que habían advertido que sus hijos acuden semanalmente a entrenar a instalaciones deportivas de la zona y denunciaban la falta de seguridad en el río.

10 Suministros hídricos

Canalización. Una mejora que era necesaria y que ya lleva meses con las obras en marcha es la sustitución de la tubería de distribución del agua potable del Jardín del Turia. Se están instalando 10,7 km de tubería de PVC y polietileno de diámetros comprendidos entre 25 y 200 mm. El objetivo es mejorar la cantidad y calidad del agua potable a todos los usuarios del Jardín del Turia. El presupuesto de estas obras es de 3,8 millones.

11 Esculturas

Actuar contra el vandalismo. Una de las tareas que tendrá la nueva contrata que se encarga de eliminar grafitis y de mantenimiento de fachadas y piezas culturales es eliminar las huellas de los actos vandálicos que sufren las esculturas. Este verano, la edil Nuria Llopis (PSPV) lamentaba que había fuentes y esculturas, a la altura de San Pío V, que tenían signos de oxidación y que en un monumento, el dedicado a El principio del fin del cáncer de útero, con 16 columnas de cinco metros, no se podían leer varios de los 25.600 nombres que lo componen.

12 Parques infantiles

Mantenimiento y cambios. Estos días, a la altura del Pont de Fusta, uno de los parques infantiles se encuentra vallado y cerrado temporalmente. Son muchos los trabajos que se han ido haciendo a lo largo del Jardín del Turia, pero no hay que bajar la guardia. Entre las mejoras que sí se han hecho ya destaca la renovación de un parque infantil junto al Gulliver, asumido por Pavasal y con la colaboración de Saludes Parques Infantiles, donde los toboganes tienen forma de tractores o palas retroexcavadoras con una inversión de 76.200 euros. La concejalía de Parques y Jardines también ha renovado el parque infantil del tramo XIV, junto a la Ciudad de las Ciencias. Y estos meses se está trabajando en el proyecto innovador del 'jardín polinizador'. Las obras se realizan frente a las Torres de Serranos y se van a crear 'hoteles para insectos'. Se sembrarán praderas de hierba, alcorques con mezclas de semillas y cajas-nido y refugios para murciélagos. Incluso se quiere reintroducir al gallipato en estanques.

13 Edificios

Decoro. No es la primera vez que edificios como la Casa del Agua se han convertido en refugio de personas sin hogar y han sido objeto de vandalismo. De hecho, hace meses ya se tuvo que actuar para sacar un auténtico vertedero de este espacio. Habrá que estar atentos para que no degenere.

14 Cámaras de seguridad

Vigilancia. En el Jardín del Turia ya se instalaron cámaras de seguridad para vigilar el amplio recorrido de la zona verde. En 2024, según explicaron ya desde el Ayuntamiento de Valencia, contaban con 20 cámaras. Eso sí, al parecer, queda pendiente la instalación de estos elementos de seguridad en puntos como Campanar y el Parque de Cabecera. Invertir en este apartado es ganar en seguridad y prevención.

15 Parque de Desembocadura

Ampliación. Otro de los retos será terminar el recorrido del Jardín del Turia, llegar al encuentro con el mar, a la altura del Grao y Nazaret. El proyecto (Con)fluir plantea un bosque urbano con distintas áreas para uso de la ciudadanía, e incluye la creación de una lámina de agua en la zona de la Revolta de Cantarranes y el naufragio del barco de Gulliver. Como ya indicó esta semana Catalá, además se van a hacer dos tanques de tormentas para proteger a los vecinos de estos barrios marineros, como llevan años reivindicando. Desde luego la nueva empresa que se encargue de todo el Jardín del Turia tendrá trabajo por delante.

