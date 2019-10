La trama intentó sacar de golpe otros siete millones de la EMT en pleno fraude Pasajeros bajan de un autobús de la EMT. / damián torres Las reservas de la directiva despedida y la necesidad de la firma de una superior de baja frustraron un robo mayor el 9 de septiembre ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 15 octubre 2019, 02:02

La trama de estafadores que organizó el fraude a la EMTintentó sacar de golpe 6,8 millones de euros apenas seis días después de comenzado el fraude, justo cuando el gerente de la entidad, Josep Enric García Alemany, volvía de un viaje que le mantuvo fuera de España la primera semana de septiembre. Así lo aseguran fuentes de la investigación, que relatan que antes de la tercera transferencia los estafadores intentaron un pago del 60% del total de la operación, pero las reservas de la directiva despedida y las dificultades técnicas impidieron que el desfalco hubiera sido mucho mayor o, al menos, se acelerara.

El fraude comenzó el 3 de septiembre. Ese día se hizo la primera transferencia, de 340.000 euros, y el día 6 la segunda, por valor de 320.000. Pero en un comportamiento que según los expertos en la estafa del CEO es habitual en este tipo de timos, la trama intentó acelerar los pagos o, como mínimo, conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Esto es así porque se da por sentado que alguien en la empresa va a descubrir el engaño, por lo que los ladrones prefieren obtener el botín lo antes posible por si tienen que desaparecer y no volver a contactar con la persona timada.

Así las cosas, el 9 de septiembre la directiva despedida envía un correo electrónico al presunto abogado de una conocida consultora con quien negociaba la compra de una empresa en China y le dice que, de acuerdo con la conversación telefónica mantenida ese mismo día, tanto García Alemany como la jefa de Finanzas, María Rayón, podrían ordenar una transferencia de fondos del 60% de forma mancomunada. Ese era el proceder de los estafadores: enviaban cartas de pago a la trabajadora despedida con las firmas falsificadas de ambos apoderados. El documento llegaba al banco, que hacía la transferencia y el dinero salía de la EMT para nunca volver.

La vuelta del gerente a principios de septiembre aceleró el plan de los estafadores

Sin embargo, hay otra pega: «Por otra parte, la señora Rayón es quien puede decidir si hay saldo disponible para realizar la operación, por ser ella quien realiza la previsión de tesorería». Saldo disponible había, porque había llegado el dinero del Banco Europeo de Inversiones para comprar nuevos autobuses. Pero son estas reservas que plantea la directiva despedida las que llevan a un cambio de opinión de los estafadores, siempre según explican conocedores de la investigación que se sigue en el seno de la entidad.

La trama pasa a comunicarse con la trabajadora a través de un correo personal, lo que según los investigadores podría tener que ver con la preparación que estarían haciendo en ese momento para abandonar el fraude y eliminar cualquier resto informático de su participación en el engaño. La siguiente comunicación entre la EMT y los ladrones es un correo que envía la directiva despedida en la que recuerda que la transferencia sólo tendrá valor si se realiza antes de determinada hora y se pagan las tasas para transferencias urgentes. Plantea también que pueden enviar una carta con fecha del día siguiente y así «nos cobrarían una comisión menor».

Pero los ladrones deciden, a última hora de la mañana, continuar con pagos más «discretos». En concreto, el 4%, 457.000 euros. Se descarta así la opción de cobrar 6,8 millones de euros de golpe, tanto por las reticencias de la directiva como por las dificultades técnicas. Los investigadores creen que para esa transferencia era necesaria la participación de Rayón, algo a lo que la trabajadora despedida el viernes 27 de septiembre no estaba dispuesta.

Cabe recordar, en este sentido, que el día 3, cuando comenzó el fraude, la trama envió un correo electrónico a través de la cuenta falsa ggiuseppe@emtvalencia.es (aunque en realidad salía de respuesta@cnmv.pw) en el que el presunto presidente de la EMT pedía a la trabajadora a la que posteriormente se ha culpabilizado de todo discreción absoluta. 'Esto tiene que quedar entre tú y yo', venía a decir el falso concejal, que exigía a la empleada, con 38 años de experiencia en el seno de la empresa, que firmara una cláusula de confidencialidad de una conocida consultora que el abogado del concejal, el 'doctor' Parada, iba a enviar. Todo parece indicar, según explican fuentes conocedoras del timo, que la trabajadora 'picó' el anzuelo, firmó la cláusula y desde entonces, amparándose tanto en ese documento oficial como en la petición en confianza de secreto absoluto que le había hecho el presidente de la empresa, no dijo nada a nadie más dentro de la EMT. En este sentido, es conveniente recordar que su superior, la misma Rayón, estaba de baja maternal durante todo el fraude y que no hay constancia de que hablara del tema con el verdadero Giuseppe Grezzi, por lo que la empresa no se enteró del fraude hasta que les avisó el banco.

Una comunicación con la entidad financiera que también estuvo supeditada a la confianza total que tenía la directiva despedida en la trama, propiciada por el correo falso del concejal Grezzi. Tal como desveló ayer este diario, el 10 de septiembre, las mismas fechas en que los estafadores intentaban el mayor robo, el banco empezó a plantear dudas. Pidió las facturas oficiales, pero la directiva despedida, convencida como estaba de que Grezzi le había exigido confidencialidad absoluta, por lo que preguntó a los estafadores si remitía la información.

El día 20, el banco envió otro correo electrónico a la empresa en el que explicaba que una de sus obligaciones «es el seguimiento continuo de la relación de negocios». «Por ello, continuaba la misiva, «disponemos de controles internos que nos permiten analizar si la operativa desarrollada por nuestros clientes es coherente con su actividad y con los antecedentes registrados en nuestros sistemas». Tres días antes de que se descubriera el desfalco, el banco ya avisaba de que había encontrado algo raro en los movimientos de la EMT. La directiva despedida recibió de los estafadores un correo firmado por su superiora, María Rayón, aunque ella estaba de baja en ese momento. No hay constancia de que ese documento fuera remitido a la entidad bancaria. El lunes 23, la EMT descubrió la trama y esa jornada finaliza la comunicación con los estafadores.