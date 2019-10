Grezzi tira balones fuera respecto a la trabajadora de la EMT y justifica su despido El concejal de Movilidad de Valencia y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. / EFE «Sus superiores nunca tuvieron la oportunidad de mediar en la transferencia porque ella nunca les informó» MAR GUADALAJARA Lunes, 14 octubre 2019, 14:33

Giuseppe Grezzi ha vuelto a llegar tarde. Este lunes volvía a sentarse frente a los medios de comunicación por cuestiones de agenda: la presentación de la nueva campaña para difundir la recién aprobada ordenanza de movilidad. Al terminar la pertinente presentación las preguntas eran inevitables.

Sobre la presunción de inocencia de la trabajadora señalada como la responsable del fraude la EMT, el concejal de movilidad sostenible ha tirado balones fuera al respecto. Justifica su despido como un procedimiento marcado en el convenio con la empresa y que «los trabajadores de la EMT quisieron mantener». Ha señalado que se trata de una de las reglas establecidas que da respuesta a «las faltas graves o muy graves» de los empleados, una medida que se según Grezzi se mantiene «porque así lo quisieron ellos en las negociaciones del convenio colectivo».

Grezzi se ha mostrado visiblemente incómodo ante las preguntas y ha repetido en varias ocasiones que «las cuestiones relativas al fraude se irán tratando en una comisión específica y en el pleno del próximo jueves, no me gustaría entrar en el tema», ha reconocido. Pero ante las preguntas ha tenido que volver a justificarse eludiendo la responsabilidad de los cargos superiores de la empleada despedida. Ha insistido en que no pudieron evitarlo «nunca han tenido la oportunidad de decidir si se hacía o no la transferencia porque ella nunca se lo comunicó» .

El concejal ha querido zanjar el asunto emplazando a los medios al próximo jueves y reiterando que «tenemos que dejar que trabaje la comisión y que se desarrolle el pleno extraordinario del jueves donde podremos dar más detalles».