Ribó avala el hotel de 15 plantas del plan del Cabanyal El alcalde defiende la edificación en altura para mantener la que será la finca más alta del barrio PACO MORENO Valencia Lunes, 1 octubre 2018, 13:57

El alcalde Joan Ribó se ha mostrado esta mañana favorable a que el Plan del Cabanyal mantenga el edificio de 15 plantas previsto en la esquina de la calles Doctor Marcos Sopena y Eugenia Viñes, un inmueble en una parcela municipal que se destinará a un hotel.

«Los edificios en altura hay gente que les puede tener manía, pero son sostenibles. Entre (los modelos) de Benidorm y Torrevieja, siempre prefiero Benidorm», sostuvo el primer edil.

El edificio previsto se convertirá en el más alto de todo el plan, dado que el resto e limitará a cinco plantas. Ribó dijo que le parece un «plan interesante; hemos de estudiar el tema de Bloque Portuarios para ver cuál es la opción mejor», en referencia a si se mantienen las 168 viviendas que forman estas fincas, algunas en muy mal estado de conservación.

«Indica que la cosa está avanzando y que la valoración de entrada es positiva«, ha añadido sobe el conjunto del planeamiento que prevé un millar de viviendas de promoción pública.

«La opción es mejor, que tenga 15 alturas de entrada no me supone ningún problema, pero no entiendo de paisajismo, lo que digan los urbanistas», concluyó sobre el hotel.