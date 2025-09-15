Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El edificio de Zafranar adquirido mediante tanteo y retracto por el gobierno de Catalá. ROBER SOLSONA/EP

El Rialto rechazó adquirir 808 viviendas públicas en sus dos últimos años de mandato

PSPV y Compromís sólo lograron 12 inmuebles por tanteo y retracto entre 2021 y 2023 mientras Catalá ya ha conseguido activar 265

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:44

Valencia también sufre en sus carnes la crisis de la vivienda que sacude con virulencia el resto de grandes ciudades españolas cuya oferta de ... alojamiento se muestra incapaz de absorber la gran cantidad de demanda residencial. Si bien es cierto que no existen fórmulas mágicas para resolver esta encrucijada, las administraciones públicas pueden echar mano de mecanismos legales como el tanteo y retracto para ampliar el parque público inmobiliario y ganar algo de oxígeno a corto plazo. En los últimos cuatro años, la ciudad ha tenido modelos contrapuestos a la hora de recurrir a este derecho de adquirió preferente de bienes: mientras el Rialto rechazó obtener hasta 808 viviendas entre 2021 y 2023 mediante este procedimiento, el primer bienio de Catalá al frente del Ayuntamiento se ha saldado con 265 nuevos inmuebles bajo custodia municipal.

