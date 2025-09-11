Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la sesión. J. L. BORT

Emergencias, seguridad y vivienda, las líneas maestras de Catalá para la segunda parte de su mandato

La alcaldesa desvela sus 55 apuestas para construir el futuro de la Valencia en el debate sobre el estado de la ciudad

Pablo Alcaraz
Gonzalo Bosch

Pablo Alcaraz y Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:07

Valencia se enfrentaba este jueves a uno de los debates sobre el estado de la ciudad más importantes de su historia reciente. La dana ... y la tensión del mercado de la vivienda son los dos grandes retos a los que se enfrenta el actual equipo de gobierna liderado por la alcaldesa María José Catalá. Por ello, la primera edil dispuso de casi dos horas para ofrecer un discurso que incluyó hasta 55 nuevas medidas que marcarán la hoja de ruta del próximo curso político. La protección frente a nuevas emergencias, la seguridad en las calles y medidas para mejorar el precio de alquileres y viviendas fueron los pilares fundamentales en los que se sustentó Catalá para mostrarse motivada y fuerte de cara a los retos del futuro.

