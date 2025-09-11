Emergencias, seguridad y vivienda, las líneas maestras de Catalá para la segunda parte de su mandato

Valencia se enfrentaba este jueves a uno de los debates sobre el estado de la ciudad más importantes de su historia reciente. La dana ... y la tensión del mercado de la vivienda son los dos grandes retos a los que se enfrenta el actual equipo de gobierna liderado por la alcaldesa María José Catalá. Por ello, la primera edil dispuso de casi dos horas para ofrecer un discurso que incluyó hasta 55 nuevas medidas que marcarán la hoja de ruta del próximo curso político. La protección frente a nuevas emergencias, la seguridad en las calles y medidas para mejorar el precio de alquileres y viviendas fueron los pilares fundamentales en los que se sustentó Catalá para mostrarse motivada y fuerte de cara a los retos del futuro.

La primera edil inició su intervención recordando la tragedia vivida el 29 de octubre. «Nunca se olvidará», enunció en recuerdo de las víctimas. «Queda trabajo por hacer, pero no vamos a parar de trabajar como lo hemos hecho desde el primer momento», continuó. Durante su parlamento, Catalá indicó que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un 84% de todas las medidas propuestas por los expertos en la comisión creada por el Consistorio para estudiar la tragedia.

Tras enumerar algunas de las medidas más importantes, Catalá comenzó con los anuncios. La primera gran bomba de la jornada fue la medida adelantada por este periódico acerca de instalar de nuevas cámaras de vigilancia en el nuevo cauce del río Turia para controlar los niveles de avenidas de agua. En materia de emergencias, además, se iniciará un proyecto para la dotar a La Torre de un sistema de avisos sonoros a la población, así como se llevará a cabo la adquisición de teléfonos satelitales y emisoras híbridas para los servicios esenciales, en caso de apagón. Esta vigilancia también se realizará en el barranco del Carraixet.

Posteriormente, Catalá quiso mostrar su compromiso con estar mejor preparados ante nuevas emergencias y realizó el segundo gran anuncio de la jornada. Valencia será la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias. Catalá confesó que la red de agua potable se encontró al límite tras la barrancada del 29 de octubre. Por ello, El Consistorio contará con un 'Plan Estratégico de inversiones extraordinarias 2026-2031' para asegurar dicho abastecimiento de agua. Ante emergencias, Valencia cuenta con una autonomía de 24 horas en caso de rotura de la red. El nuevo plan ampliará la protección a las 48 horas.

Este plan se vertebrará en otras medidas, como la creación de cuatro nuevas plantas de abastecimiento de agua potable en la ciudad, así como la adquisición de grupos electrógenos para asegurar el suministro eléctrico en las estaciones de tratamiento de agua potable como la de La Presa. Así como muchas otras medidas que contarán con un presupuesto de 120 millones de euros. Emergencias protagonizó gran parte de un discurso de casi dos horas. Más bomberos, cámaras o cañones de agua antiincendios en el Saler.

Entre el pilar de las emergencias y el problema de la vivienda, Catalá aprovechó para recordar la bajada de impuestos realizada por su equipo de gobierno y anunció medidas sociales, como la ampliación del cheque bebé de los 300 euros por familia hasta los 400 euros. Llegó el turno de la vivienda, el mayor problema de los valencianos, y Catalá recordó la construcción de 1.000 viviendas públicas. Además, anunció la creación de una Agencia Municipal del Alquiler que pretende combatir los precios de mercado y fomentar la emancipación juvenil.

En materia de seguridad, Catalá anunció que se incorporarán hasta 190 agentes de la Policía Local este otoño, 108 de ellos a la policía 'de barrio' y otros 80 para la USAP. Del mismo modo, aseguró que Empleo presentará oferta para 50 nuevas plazas en la Policía Local y anunció que el Cuerpo creará una nueva unidad dedicada en exclusiva a la circulación con vehículos de movilidad personal (VMP). Estos efectivos circularán también con patinete eléctrico por la ciudad.

También en materia de seguridad, la alcaldesa anunció un refuerzo de la vigilancia en el Jardín del Turia para mejorar la seguridad y el mantenimiento que incluirá la figura del 'guardaparques'.

Entre otras medidas de seguridad, Catalá anunció que ha encargado a la empresa municipal de ordenación urbana que estudie la viabilidad para reubicar a los vecinos de las Casitas Rosas para conseguir derribar un complejo no falto de polémicas y delincuencia. Además, la primera edil afirmó que a final de año o principios de 2026 se retirarán los maceteros de la plaza del Ayuntamiento.