La nueva Valencia de los 17 PAIs

La población de Valencia ha crecido este año de una forma espectacular, ya que ha ganado casi 20.000 personas, según los datos del padrón ... municipal a fecha del 1 de enero de 2025 hasta alcanzar los 844.424 habitantes. Eso sí, habrá que estar pendiente de cómo evoluciona la tendencia porque como es lógico, si se ganan vecinos, habrá una mayor demanda habitacional, claro está si los precios y los bolsillos lo permiten.

En Valencia son varias las pastillas de suelo en las que el Ayuntamiento trabaja para desbloquear proyectos urbanísticos, conocidos como Plan de Actuación Integrada (PAIs), que llevan décadas de tramitación, de cambios de planes y que han servido de telón de fondo de disputas políticas, ya que en la anterior legislatura los socios de gobierno, Compromís y PSPV, no se pusieron de acuerdo en el modelo de viviendas que querían para Benimaclet, ya que los segundos apostaban por fincas de mayor porte y los primeros preferían dar más importancia a construcciones más bajas, para adaptarse al paisaje de la huerta.

En la actualidad son diecisiete los planes urbanísticos que el gobierno municipal quiere agilizar a corto o medio plazo, unos proyectos repartidos por la ciudad que supondrán la construcción de 7.826 pisos, 1.905 de ellas de Protección Pública y donde se crearán espacios dotacionales en 320.760 metros cuadrados.

No cabe duda de que dos de los programas estrella son el PAI del Grao y el de Benimaclet. En el caso del proyecto situado frente al puerto, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en julio, dijo que había dejado de ser una patata caliente para convertirse en una oportunidad, ya que no hay que olvidar que el anterior gobierno llevaba años dándole vueltas y hubo al menos cinco versiones y que su gobierno decidió desatascarlo, a través de la gestión indirecta, cuya propiedad mayoritaria es de Atitlán y el fondo británico Hayfin Capital.

Estado actual del suelo donde se levantarán las viviendas del Grao. Jesús Signes

En el Grao se crearán 3.204 viviendas de las que 2.420 se destinarán a residencial libre, 534 serán protegidas y 250 de residencial dotacional, donde el Ayuntamiento hará pisos para alquiler asequible para garantizar el acceso a la vivienda en esta nueva zona de expansión.

En el Grao se levantarán torres de viviendas de 20 y hasta 42 alturas, algunas de uso terciario.

Además, en este diseño de la ciudad del futuro, se prevé que en el Grao haya 160.000 metros cuadrados de zonas verdes (105.000 dentro del PAI del Grao y 55.000 en el jardín del Turia) y se destinarán 45.000 metros cuadrados de equipamientos públicos y 94.000 metros cuadrados de terciarios para crear un hub tecnológico junto a la Marina.

A nivel de infraestructuras, con el desarrollo del PAI, que podría empezar a urbanizarse en dos años, se crearán elementos como un puente que conectará Moreras y Nazaret con el Grao y el resto de la ciudad; también se harán dos depósitos de tormentas con capacidad para más de 6.000 m³, que contendrán las aguas contaminantes en episodios de fuertes lluvias y ofrecerán protección y seguridad hidrológica al barrio; así como la conexión de la avenida de Francia y la Alameda hacia la fachada marítima.

En este barrio habrá que buscar una nueva ubicación al cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas porque irán viales y suelo edificable y se precisarán 150 millones de inversión para el sector, donde los promotores abonarán 5,9 millones de euros para pagar de forma proporcional el soterramiento de las vías.

El PAI del Grao se organizará en tres supermanzanas, con 45.000 metros cuadrados para dotaciones, como un colegio.

A la urbanización del entorno que une la Alameda, el barrio consolidado del Grao y Nazaret se sumarán tres kilómetros de carril bici y se reducirá el número de carriles de la avenida de Francia y de la Alameda.

PAI de Malilla, junto a la Fe, donde ahora sólo hay una finca aislada. Jesús Signes

Otro de los proyectos que el gobierno municipal quiere reimpulsar es el de Benimaclet, donde se actuará sobre una superficie de 260.775 metros cuadrados.

30% de pisos protegidos

Se prevé la construcción de 1.345 viviendas de las que más de 403 serán de protección pública. Como ya avanzó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se mantenía el cupo del 30% de viviendas protegidas para dar respuesta a la urgente necesidad de acceso a la vivienda.

El PAI alcanzará los 95.999 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y 31.194 de equipamientos públicos, donde no faltarán especies de sombra y fuentes de agua para crear un paisaje de huerta-jardín.

En cuanto a los trámites, en julio de 2024 se emitió el informe de evaluación ambiental de la Generalitat para dar luz verde al programa y este julio terminó el periodo de exposición al público. Ahora están en fase de resolución de alegaciones y recabando informes sectoriales para aprobar definitivamente el programa.

En el Grao se harán dos depósitos de tormenta y se ganarán tres kilómetros de carril bici y en Benimaclet los pavimentos serán drenantes

Como indican desde Urbanismo, a continuación se tramitará el proyecto de reparcelación y podrían comenzar las obras de urbanización. Sobre el diseño, es importante resaltar que concentra la edificación en los extremos y crea en el centro un gran pulmón verde de 30.000 metros cuadrados.

En este PAI se generarán cuatro áreas de juegos infantiles y destacará un anfiteatro natural para conciertos y actividades culturales que resolverá el desnivel con el Bulevar Periférico Norte.

No faltarán las zonas para mascotas y habrá una zona para calistenia, zonas infantiles con tirolinas, toboganes de ladera y juegos accesibles para niños con diversidad funcional.

En el parque que recorre el ámbito, en paralelo a la Ronda Norte, incorporará dunas mirador y especies autóctonas para tejer la transición hacia la huerta.

En definitiva, también pretende contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, ya que un 91% de la superficie de zonas verdes contará con suelos permeables y pavimentos drenantes que permitirán la infiltración del agua de lluvia en la tierra.

En este PAI de Benimaclet también se han recogido las inquietudes vecinales, tal como explicaron desde el Consistorio, de crear aparcamientos. Se harán 1.201 plazas en vía pública (1.074 para coches y 127 para motos) superando las 200 que exige la normativa.

El futuro de otros barrios

Hay barrios en los que también se quiere dar impulso a la construcción residencial. Por ejemplo, en San Marcelino, hay un PAI que abarca una extensión de 87.000 metros cuadrados, de los que más de 30.000 son para uso residencial y donde se levantarán 750 viviendas, de las que el 25% serán de VPO. El planeamiento reserva 11.000 metros cuadrados para uso terciario; 8.800 metros cuadrados para equipamientos y 32.000 para zonas verdes.

A poca distancia, en Camí Reial, entre San Marcelino, las vías del tren que lo separa del PAI de Malilla, irá un plan de gestión indirecta que impulsará el Grupo Valenciano de Vivienda. Irán más de 500 viviendas, de las que el 25% serán de alquiler asequible. Se ganará una parcela escolar de 5.000 metros cuadrados en José Soto Micó; se creará una parcela de equipamiento administrativo y habrá 11.000 metros cuadrados de zonas verdes y aceras.

También se quiere promover el PAI Malilla Sur, situado junto al Hospital La Fe, un espacio donde ahora sólo hay una finca aislada en un extremo de un gran solar, entre la V-30, el Bulevar Sur, La Fe y las vías del tren. Los pisos se levantarán en cuatro solares edificables de los que tres son municipales y otro pertenece a Adif y se reservan 1.600 metros cuadrados para uso terciario.

En el otro extremo, en la Malvarrosa, en Fausto Elio con San Juan de Dios, cerca del antiguo hospital del mismo nombre, está previsto un PAI que prevé dos tercios de edificabilidad para viviendas de protección pública. La urbanización supondrá una inversión de 1,8 millones.

En Massarojos hay una actuación, de gestión indirecta, impulsada por una cooperativa de 30 propietarios y también se proyectan nuevas viviendas en Campanar, en Padre Domenech, para resolver la fachada de Pío XII de entrada a la ciudad.

En Soternes (Virgen de Sales) se crearán un centenar de viviendas. Y es muy destacable el proyecto de Maestro Aguilar, a espaldas del mercado de Ruzafa, donde se construirán 60 viviendas en cuatro edificios.

En Benicalap, en Gil Sumbiela cruce con General Llorens, se harán viviendas y zonas verdes y una plaza. En el Carmen, en la calle Lliria, se protegerá un complejo industrial, se preservarán los restos de la muralla y se harán edificaciones residenciales y espacios libres privados de carácter ajardinado para rememorar antiguos huertos.

En la Seu-Xerea, entre Poeta Liern, Conde Montornes y Nuestra Señora de las Nieves hay una actuación integrada que gestionarán los propietarios, que han designado a la mercantil Anzula como urbanizador. El PAI de Artillería, en San Vicente, incluirá 900 viviendas, 600 de alquiler asequible, un plan que impulsa el Ministerio de Transportes (SEPES) y donde habrá un instituto.

En el frente Marítimo, el Ayuntamiento ha encargado a la empresa municipal AUMSA el desarrollo del conocido con PAI de las piscinas del Cabanyal, en la calle Eugenia Viñes, zona que lleva años a la espera del desarrollo, ya que fue en 2023 cuando se reguló con el Plan del Cabanyal.

Giner defiende el desbloqueo de los proyectos

Tras la exposición de estos planes, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, recuerda que la «vivienda es uno de los ejes fundamentales del gobierno de Catalá y hemos puesto medidas a corto, medio y largo plazo».

Enumera que han desbloqueado «los sectores del Grao y Benimaclet» que junto con los otros 15 PAIs «a los que se ha dado trámite, supondrán 7.826 viviendas para Valencia».

Según Giner, se ha activado una «gran bolsa de suelo municipal destinada a uso residencial que llevaba años paralizada incorporando la colaboración privada a las iniciativas municipales en materia de protección pública para aumentar la vivienda asequible, tanto en compra como en régimen de alquiler».

Recuerda que el Ayuntamiento tiene en marcha el 'Plan + Vivienda' en distintas fases de tramitación con la construcción de mil viviendas de protección pública y de alquiler asequible». Señala que «en dos años hemos aprobado más medidas de vivienda que en los últimos ocho años el gobierno anterior».