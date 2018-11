La Policía Local de Valencia, bajo mínimos mientras se agravan sus frentes El Cuerpo tiene la plantilla más corta de los últimos 12 años pese a que debe afrontar las sanciones de las nuevas ordenanzas PACO MORENO Valencia Sábado, 3 noviembre 2018, 01:45

La Policía Local de Valencia llegó a tener en 2009 un total de 1.699 funcionarios adscritos entre agentes y mandos. Esa cifra ha bajado a 1.565 funcionarios en la actualidad, mientras que los servicios se han multiplicado con las tareas habituales, otras que se han agravado y las nuevas que incorporan las futuras ordenanzas, como la de Movilidad con el control de los patinetes o el reglamento de la EMT con la prohibición de fumar en las paradas.

También suben las peticiones de los barrios. La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, señala que es indispensable un refuerzo en la policía de barrio, agentes que patrullan a pie en un modelo del gobierno anterior que se ha ido reduciendo por los recortes en la plantilla. «Está claro que la Policía Local no puede estar en todos los sitios, pero falta personal», dice.

La vocal vecinal de Seguridad Ciudadana, Carmen Berlanga, apunta que las quejas se han multiplicado porque «tenemos un Ayuntamiento incómodo con la Policía Local», para señalar que muchas de las reclamaciones «se ignoran y de eso tenemos constancia. Además, hay concejalías que no colaboran nada como es el caso de Movilidad o Bienestar Social porque de eso nos hemos dado cuenta en las reuniones de Ciutat Vella y el Cabanyal, por ejemplo».

Botellón, manteros, atascos de tráfico y otros problemas crónicos en los barrios siguen sin resolverse, mientras se agravan los más recientes, como las denuncias por los apartamentos turísticos, el paso de ciclistas por las aceras o la saturación de terrazas de bares en las calles.

«Si los concejales respetaran las denuncias que les entrega la Policía Local, otro gallo nos cantaría. A los policías no podemos hacerles ninguna descalificación, sino todo lo contrario», señala la dirigente vecinal, quien insiste en que la gente «es consciente de su esfuerzo, pero en el Ayuntamiento no se dan cuenta en cuestiones como las mesas y sillas de los bares, donde queda mucho por hacer de otros servicios».

Las llamadas al 092 se disparan por los atascos de tráfico El aumento de la carga de trabajo de la Policía Local no se produce sólo en la calle. Las llamadas a la Sala del 092 se han disparado los últimos años por motivos de tráfico, según datos del Ayuntamiento al grupo popular. El concejal de esta formación Alberto Mendoza denuncia sobre esto el efecto de las políticas de movilidad del tripartito. «Sólo hay que ver los datos para comprobarlo», dijo. Mientras que en 2016 se produjeron 48.024 llamadas por retenciones y desvíos en la circulación, un año después el mismo apartado había ascendido a 52.535 peticiones de información. Hasta mediados de este ejercicio la tendencia seguía al alza con claridad.

Plazas de policía en Valencia 30 plazas de la oferta pública de empleo de 2016 serán efectivas las próximas Fallas, según la previsión del Ayuntamiento. Serán los primeros agentes en conseguir la plaza desde 2006, por lo que se ha tenido que recurrir a comisiones de servcio con agentes de otros municipios.

«Si cobraran por objetivos, ganarían mucho más», ironiza al opinar sobre las nuevas infracciones previstas en la ordenanza de Movilidad y el reglamento de la EMT. «Sólo falta que se pongan a medir la velocidad de los patinetes», consideró. La postura de la Federación de Vecinos, como es conocido, pasa por la prohibición de estos vehículos y las bicicletas no sólo en las aceras, sino también en las calles peatonales, como una manera de facilitar el paso de los viandantes y por añadidura, agilizar el trabajo de los agentes.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, coincide en que la plantilla es corta, lo que achaca a la falta de oposiciones desde hace más de una década. Recuerda que hay dos procesos en marcha para incorporar a 70 agentes y que la Policía Local «responde a todos los servicios, no está desbordada y buena prueba de ello es que asume muchas competencias impropias que no les corresponde sin ninguna oposición».

Una amenaza añadida es el decreto del Gobierno pendiente de aprobar para adelantar la jubilación de estos funcionarios municipales a los 59 años, siempre como una opción voluntaria. Este ejercicio se jubilarán 32 personas, pero el próximo año podrán hacerlo 227, una vez que la legislación salga del Consejo de Estado y sea aprobada por el Consejo de Ministros.

Menguzzato afirma que desde hace años se está hablando de este decreto, que no se ha llegado a materializar. «En todo caso, los ayuntamientos tenemos el compromiso del Gobierno de que cuando eso ocurra, los procesos de oposición serán más rápidos para reponer funcionarios. No puede ser lo que ocurre ahora, con siete pruebas y después cuatro meses de formación», apunta.

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos tiene una visión más pesimista. «Se producirá el colapso del servicio de policía a partir del año próximo como consecuencia de la situación de desmantelamiento progresivo en la que se encuentra la plantilla, donde en toda una legislatura solo se van a incorporar 30 agentes», destaca su secretario general en el Consistorio, Jesús Santos. La jubilación anticipada compensa a los agentes de la escala básica, por lo que es razonable que en este grupo se produzcan las mayores bajas y el efecto sea menor en lo referido a los mandos. Además, se trata de funcionarios de segunda actividad, dedicados a tareas administrativas o la custodia de edificios. En todo caso, la edil de Protección Ciudadana admite que será un perjuicio al tener una plantilla corta.

Para Santos, la nueva situación «obligará a parchear de manera continua, con un sobreesfuerzo importante de los agentes en horas extras, un peor servicio al ciudadano, y aumentando el estrés de los agentes y su potencial de riesgo de accidentes y seguridad en las actuaciones, al no poder abordarlas con el personal suficiente, como ya se ha podido comprobar: carreras con déficit de personal, no poder tratar el botellón de forma eficaz, los manteros, gorrillas y muchos más servicios».

«Es evidente la retirada de los policías de barrio (proximidad con el nuevo gobierno) de las calles, convirtiéndose en auténtica especie en extinción, desmantelando un proyecto pionero en España y que tan buenos resultados dio en el pasado».

El SPPLB prevé más problemas en Fallas por falta de personal «La situación mas comprometida, si bien en Navidades se notará, se dará en las próximas Fallas, pues para las necesidades habituales habrá menos personal para atenderlas por las jubilaciones de buena parte del contingente, y el periodo estival será también complicado». Jesús Santos, secretario general del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento, añade sobre la situación actual que acaba de «finalizar las oposiciones de 80 mandos, que fueron aprobadas en marzo de 2015 por el anterior gobierno del PP!! Y que han finalizado 4 años mas tarde, lo cual ya no se pude achacar a herencia recibida, sino a la gestión propia. Igual ocurre con las 30 plazas donde aún no se ha publicado el listado de los seleccionados pese a que fueron aprobadas en la mesa de Negociación en mayo de 2016 y se incorporaran en julio del próximo ejercicio.» El representante sindical añadió que «seguimos sin tener chalecos antibalas para todos y el vestuario sigue siendo escasísimo, mal endémico de la policía gobierne quien gobierne».

El concejal del grupo popular Alberto Mendoza dice sobre esto que desde 2015 «se han perdido 50 efectivos más los 25 que se jubilarán este año». Señala que esto provoca situaciones como la de 2017, cuando «se generaron más de 70.000 horas extraordinarias así como la contratación de en torno a 6.000 servicios operativos y extraordinarios».

Menguzzato habla sobre los servicios de las llamadas competencias impropias. «El botellón lo puede tratar también la Policía Nacional con la ley de 2015, y también hacemos mucha tarea de seguridad ciudadana, pero nadie reniega», insiste, para comentar que es «normal que los vecinos llamen a la Policía Local porque es lo que tienen más próximo y nunca les decimos que no podemos responder a su petición».

La concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez afirma por su parte que desde el «inicio del mandato pusimos de manifiesto el principal problema de los servicios de seguridad y emergencias, la falta de personal y lo que representaba para una ciudad como Valencia. El tripartito no nos hizo caso, no se lo tomaron en serio». Abunda diciendo que siempre que se «habla de este tema, aluden a los años sin oposiciones y que son ellos los que lo han solucionado, pero, la realidad, es que a fecha de hoy, hay menos policías locales que al inicio de mandato».

En cuanto a los nuevos servicios que afrontarán los agentes con las nuevas ordenanzas, Menguzzato señala que «ampliamos competencias para dar respuesta a los que nos pide la ciudad», para citar como ejemplo el balance del botellón, con medio millar de multas este año. La edil insiste en que «las llamadas se responde aunque no nos competa».

Mendoza añade que «otro hecho no menos preocupante es lo envejecida que se encuentra la plantilla, con una edad media aproximada de 50 años, una cifra muy alta para un Cuerpo que pasa a segunda actividad a los 55 años». Jiménez asegura por último que «Menguzzato se ha plegado a lo que decida Compromís y Podemos, no ha defendido a los policías ni a los bomberos, les ha dado la espalda», para insistir en que «la plantilla de policías y bomberos, siendo aproximadamente un tercio del total del Ayuntamiento, para este año de 351 plazas no han llegado a ofertar esa cantidad».