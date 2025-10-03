La gran ratonera del tráfico en Valencia: casi 70.000 vehículos al día por el puente Nou d'Octubre

Si es usted un conductor que tiene que atravesar irremediablemente cada día el puente Nou d'Octubre de Valencia, esta situación le sonará. Si es ... de los que no suele hacerlo por necesidad de su destino, pero últimamente se ha dado cuenta de haber elegido por despiste o error dicha ruta demasiado tarde, ya atrapado entre otros vehículos, cláxones y malas caras al volante, también sabrá de qué les hablo. Estas líneas pueden servir para cualquier día. Para cualquier hora. Sea la jornada que sea y la franja temporal que elijan, el puente del Nou d'Octubre de la capital se ha convertido en una de las grandes ratoneras para el tráfico en la urbe.

Lo demuestran las imágenes que se pueden vivir sobre el asfalto. Como la de este miércoles. Un policía local haciendo aspavientos en mitad del cruce de Manuel de Falla con Pío Baroja. Impotente porque los coches no se mueven. Tan impotente como los miles de conductores que cada día se ven atrapados en el lugar. Y lo confirman también las cifras. Las del servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Tomamos el pasado mes de junio como botón de prueba. Es el último que existe con datos y que no sea verano, estación en la que se desploman los desplazamientos por la ciudad. Cada día atraviesan la pasarela 68.909 vehículos, como consta en la estadística. Un infierno diario.

Y se demuestra comparando la evolución de los últimos años. En 2022, el mismo puente registraba una afluencia diaria en junio de 54.495. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. Sólo desde 2024 el paso de vehículos se incrementa en más de 1.200. Dos son los puntos más castigados. La avenida Manuel de Falla, la llamada marginal izquierda del viejo cauce, una ruta habitualmente plagada de atascos por la pronunciada curva a la izquierda que hay que tomar para encarar la pasarela, lo que necesariamente obliga a reducir mucho la velocidad. Y embotellamiento al canto. Por ahí pasan diariamente más de 26.000 vehículos.

Ampliar Un policía trata de ordenar el tráfico este miércoles en otro de tantos atascos en el puente Nou d'Octubre. A. Ch.

Pero el verdadero 'cacao' de tráfico se da en Pio Baroja, el acceso al puente desde el norte. Por allí al día transitan más de 53.000 conductores. Tres mil más que el año pasado. Lógica la desesperación del sufrido policía local haciendo aspavientos en el asfalto y de los miles de pacientes usuarios de vehículos a motor.

Una de las claves para entender también el enorme aumento de vehículos en el puente del Nou d'Octubre son las obras de reforma de Pérez Galdós. El acceso a esta avenida desde Maestro Rodrigo es imposible. Está prohibido el paso a vehículos particulares, sólo con vía abierta para taxis y EMT. Muchos conductores echan mano de la picaresca y hacen caso omiso a las señales. Porque carril de circulación si hay. Pero la constante presencia de patrullas de la Policía Local en los dos extremos del puente de Campanar hace que a la fuerza haya que atender el desvío. ¿Y por donde se meten los conductores? O bien hacia la Gran Vía por alguna de las pequeñas calles anexas o bien de cabeza al puente Nou d'Octubre. A la ratonera.

No es el único punto de la ciudad que está registrando aumento de las intensidades de tráfico en los últimos años. Otro punto crítico es la avenida del Cid. La principal vía de entrada a la ciudad desde el oeste (en realidad la única) soporta al día más de 50.000 vehículos. Hace dos años eran poco más de 48.000. Otro punto en el que armarse de paciencia diaria al volante.

En el lado contrario está Ausias March, escenario habitual de embotellamientos por el sur de la ciudad. Cogiendo las cifras de este año (en junio) y de 2022, la intensidad baja. El servicio de Movilidad del Ayuntamiento contabiliza en tres tramos el tráfico. En el más concurrido de ellos pasan cada jornada algo más de 70.000 vehículos. Hace tres años se superaban 71.000. Al menos una buena noticia, conductores.