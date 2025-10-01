Las entradas y salidas a Valencia, totalmente colapsadas este miércoles: hasta 55 kilómetros de retenciones Dos de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31 y la A-7

Atascos en la V-31 este miércoles 1 de octubre.

Redacción Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:24 | Actualizado 08:35h.

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este miércoles, 1 de octubre, más de 55 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La situación es especialmente complicada en la A-7 y la V-31, donde se han notificado 16 y 14 kilómetros de colas respectivamente. Tampoco se libran de las retenciones habituales la V-30 y la CV-35. Concretamente, en la Pista de Ademuz se registran siete kilómetros de colas entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia; 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz y un kilómetro entre La Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia.

Por su parte, la V-30 presenta seis kilómetros de embotellamientos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido creciente de la kilometración hacia la A-7 y otros tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto.

Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: seis kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: tres kilómetros a la altura del Polígono Industrial Sur sentido creciente de la kilometración

- V-31: 13 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- CV-35: siete kilómetros de colas entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: un kilómetro entre La Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

- V-30: seis kilómetros de embotellamientos entre Horno de Alcedo y Mislata sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia CV-36

- V-21: un kilómetro entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la DGT.