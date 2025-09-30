La calle Alicante reabrirá al tráfico rodado y de peatones el 9 de octubre Ciclistas y EMT estarán autorizados a utilizar la conexión de la calle Xàtiva con la salida sur de la ciudad

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que el 9 de octubre reabrirá, por fin, el paso a conductores y viandantes de la calle Alicante, cerrada durante más de 30 meses, allá por marzo de 2023. El Consistorio ha señalado que por la vía volverán a circular peatones, ciclistas y autobuses de la Empresa Municipal de Transporte EMT. Para el paso de vehículos particulares, los usuarios deberán esperar hasta final de año.

Tal como ha informado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, la nueva calle Alicante contará con aceras más anchas, más arbolado y un carril bici protegido. Además, dispondrá también de un carril único para vehículos privados y para el transporte público de la EMT. «La apertura de la calle es una magnífica noticia para vecinos y comerciantes de este eje urbano de la ciudad, que es la salida natural para enlazar con la salida en dirección a Alicante», ha subrayado el concejal, quien ha añadido que la calle contará, a partir de ahora, «con una planta viaria mucho más amable para vecinos, peatones y para la actividad comercial», ha explicado.

El concejal ha señalado que la calle Alicante «ha de recuperar el tráfico porque existen vados y aparcamientos públicos que dan servicio al centro de la ciudad, y porque permite la salida de València en dirección a Alicante sin tener que dar rodeos por la calle Jesús y puente de Giorgeta». «Además –ha subrayado- la calle Alicante es un eje muy importante para la EMT, porque permite el desplazamiento de tres de sus líneas, la 7, 8 y 19; y no hacer uso de ella supone que los usuarios han de hacer 55.000 kilómetros extra al año, además de congestionar otras vías, como la calle Jesús, la plaza de España, la Gran Vía Fernando el Católico y el túnel de Germanías».

Dentro del Plan Director de la EMT, además de estas tres líneas que recuperan su conexión por las calles Alicante y Castellón, está previsto que la nueva línea circular C9, que conectará el Forn d'Alcedo, Castellar y La Torre con el centro de la ciudad, circule también por las calles Alicante y Castellón, de forma que su conexión con el centro será más rápida y eficiente.

Finalmente, se hace necesaria la creación de una parada de regulación, y dado que actualmente en el centro de la ciudad se carece de oferta de espacios urbanos para este tipo de paradas, el inicio de viaje (parada de regulación) está establecido en la calle Castellón, donde actualmente ya existe una bahía de regulación, lo que evita la búsqueda de otro espacio y la realización de una infraestructura ad hoc para dicha línea.