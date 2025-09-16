Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad
Acera de la calle Alicante, este mismo martes.

Ver 12 fotos
Acera de la calle Alicante, este mismo martes. JL BORT

La calle de las tres obras y la acera de medio metro en Valencia

Trabajos en las canalizaciones reducen el espacio peatonal al mínimo para enfado monumental de vecinos y comerciantes del entorno de la estación del Norte

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:56

Es apenas medio metro. En algunos puntos, incluso, ni llega. Si uno es de huesos anchos, ha de ponerse casi de perfil. Y meter tripa, ... claro. Ya no digamos si lleva un carrito de bebé o una silla de ruedas. En el primer caso, hay que cargar el carrito y llevarlo en volandas, con el bebé a brazos, pero en el segundo no hay solución posible. La zona peatonal de la calle Alicante está reducida a la mínima por las obras en la calzada, que han obligado a ocupar la casi totalidad de la acera. El infierno, o el purgatorio si quieren, no termina para vecinos y comerciantes de la zona, que llevan ya tres años de obras interminables que, paradójicamente, sí han terminado con la paciencia de unos y con las cuentas de los otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Muere Robert Redford a los 89 años
  3. 3

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  4. 4 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La calle de las tres obras y la acera de medio metro en Valencia