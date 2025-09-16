La calle de las tres obras y la acera de medio metro en Valencia

Es apenas medio metro. En algunos puntos, incluso, ni llega. Si uno es de huesos anchos, ha de ponerse casi de perfil. Y meter tripa, ... claro. Ya no digamos si lleva un carrito de bebé o una silla de ruedas. En el primer caso, hay que cargar el carrito y llevarlo en volandas, con el bebé a brazos, pero en el segundo no hay solución posible. La zona peatonal de la calle Alicante está reducida a la mínima por las obras en la calzada, que han obligado a ocupar la casi totalidad de la acera. El infierno, o el purgatorio si quieren, no termina para vecinos y comerciantes de la zona, que llevan ya tres años de obras interminables que, paradójicamente, sí han terminado con la paciencia de unos y con las cuentas de los otros.

En este caso, son unas obras de canalización las que han reducido el espacio público a la mínima expresión. En el tramo de la calle Alicante entre Castellón y Segorbe, de hecho, hablamos de unos pocos centímetros, tantos que hasta los obreros me animan a pasar cuando me acerco. «Pasa, pasa, que está abierto», me dicen. Es cierto, aunque para alguien claustrofóbico es todo un desafío. Ya no digamos, insistimos, si lleva un carro de la compra, o es un cartero, o un repartidor, o una pareja que no se suelta de la mano.

La situación es tan complicada que hay hasta comercios que se han trasladado a vías próximas, como General San Martín. «A 3 minutos andando», se lee en un cartel colocado en su puerta. Algunos comercios aguantan, sobreviven como aldeas galas en tierras conquistadas por los romanos. Lo hacen con enfado comprensible porque llevan casi tres años de las obras del cañón peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alicante de Metrovalencia. Los trabajos, que unirán de forma subterránea ambas estaciones, están a punto de terminar. Se prevé que en octubre se levanten las vallas y el polvo y el ruido de los trabajos desaparezca, así como los continuos cortes de luz, agua e internet.

Será demasiado tarde para algunos comercios de la zona, que han echado el cierre definitivo, y casi demasiado tarde para otros, que han perdido hasta el 80% de facturación. Es el caso de un estudio de tatuajes donde explican que los problemas son constantes. «Antes éramos siete y ahora quedamos sólo dos. Ha sido una ruina y queremos denunciar», aseguran. En la puerta un cartel anuncia tatuajes para turistas, «souvenir tattoos» con monumentos reconocidos de Valencia. «Lo tenemos puesto por poner. Antes en verano esto era un no parar, había muchísimo trabajo, pero ahora ya no hay nada», lamentan. Las obras, en ocasiones, han llegado a 'encerrar' a clientes dentro de los establecimientos. «Un día fuimos a salir y vimos que nos habían puesto la valla de obra justo en la puerta. Les dijimos a los obreros que teníamos que salir y nos dijeron que no podíamos, que estaban trabajando. Lo entendemos pero es que nosotras también. El cliente se tuvo que quedar hasta las 18 horas y llamar al trabajo para decir que no podía acudir», relatan en el estudio.

El enfado entre los vecinos también es palpable. Otra residente explica que la situación ha llegado a afectar incluso a los servicios de emergencia. Ciertamente el acceso mediante camiones de bomberos o ambulancias a determinados números de la calle Alicante, sobre todo a ese segundo tramo entre Castellón y Segorbe, es virtualmente imposible. «Nosotros seguimos recogiendo firmas con quejas varias. El otro día vino el Samu y no podían ni pasar con camilla y silla de ruedas. Ahora las obras ya no van ágiles ni en verano ni en septiembre. A las 14 horas dejan de trabajar, a las 7.45 horas no hay nadie trabajando…», explica una residente.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han confirmado que el paso subterráneo de peatones que unirá las paradas de Metrovalencia estará listo a finales de año. Pese a ello, la administración encargada de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha asegurado que el tramo de la calle Alicante hasta su conexión con la calle Castellón desde Xàtiva (el entorno de la plaza de Toros) estará terminado y abierto antes del 9 d'Octubre. Para ese día las vallas y demás trabajos en la superficie se eliminarán, lo que devolverá la conectividad a viandantes y vehículos desde la plaza de toros hasta la calle Castellón. El resto de la calle Alicante despejada deberá esperar hasta final año para lucir completamente renovada y sin ningún obstáculo de obra de por medio. Según la oficina municipal que controla las obras en la calle, la zona quedará expedita en apenas dos semanas, el día 30. Será entonces momento de hacer balance y vecinos y comerciantes no parecen por la labor de dejar pasar el calvario que han vivido. «Vamos a denunciar, sí, y queremos que nos den ayudas», comentan en otro local cercano donde venden ropa, toda ella repleta de polvo. Lo dice un hombre que cepilla las prendas con cierta parsimonia, como si supiera que tendrá que hacerlo de nuevo en breve cuando el viento arrastre de nuevo el polvo.