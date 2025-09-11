Los maceteros de la plaza del Ayuntamiento se retirarán a final de año

«Pasaremos de la plaza de los maceteros feos a la plaza del museo Sorolla». Estas han sido las palabras de la alcaldesa de Valencia, ... María José Catalá, para referirse a la reforma de la plaza del Ayuntamiento durante su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad. La alcaldesa ha anunciado que a finales de este mismo año o al inicio del 2026 se sustituirá el mobiliario del kilómetro cero de la ciudad, incluida la retirada de los polémicos maceteros «temporales» que instaló el antiguo equipo de gobierno y que a día de hoy continúan en la plaza.

María José Catalá ha realizado este anuncio mientras enumeraba hasta 55 nuevas medidas que aplicará durante el nuevo curso político que comenzaba este septiembre. Dentro de las medidas a llevar a cabo en la plaza del Ayuntamiento, catalá ha hecho mención al pintor valenciano, Sorolla, para recordar que el edificio de Correos será la sede de la Hispanic Society en Europa, donde se expondrán diversas obras del artista valenciano. Sorolla vuelve a casa. A este respecto, la llegada de Sorolla a la plaza coincidirá con la ejecución de los cambios proyectados para la plaza consistorial.

En este sentido, una primera parte de los trabajos se centrarán en cambiar el mobiliario del entorno de la plaza, pues a concejalía de Urbanismo hizo una guía de peatonalizaciones para intentar unificar criterios. Esta homogeneización de los catálogos de los elementos urbanos facilitará que comiencen los cambios en la plaza del Ayuntamiento, en este caso, para retirar esos polémicos maceteros.

En total, el Consistorio tiene entre 11,5 y 12 millones de euros preparados para la remodelación de la plaza. Entre los cambios, destaca la reordenación de los árboles. Tras muchas negociaciones de los encargados de la reforma con los dos equipos de gobierno que han trabajado en la reforma, los árboles se mantendrán pero se reorganizarán a lo largo del espacio para no centrarlos alrededor de la explanada. Se mantendrá la estatua de Francesc de Vinatea y se descartó la creación de una playa artificial en el entorno de la fuente actual frente al Ateneo.