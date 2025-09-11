Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea de la plaza del Ayuntamiento, durante las obras de peatonalización. Damián Torres

Los maceteros de la plaza del Ayuntamiento se retirarán a final de año

Catalá anuncia que la reforma del kilómetro 0 de la ciudad ya incluirá un plan para homogeneizar el los elementos urbanos

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:51

«Pasaremos de la plaza de los maceteros feos a la plaza del museo Sorolla». Estas han sido las palabras de la alcaldesa de Valencia, ... María José Catalá, para referirse a la reforma de la plaza del Ayuntamiento durante su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad. La alcaldesa ha anunciado que a finales de este mismo año o al inicio del 2026 se sustituirá el mobiliario del kilómetro cero de la ciudad, incluida la retirada de los polémicos maceteros «temporales» que instaló el antiguo equipo de gobierno y que a día de hoy continúan en la plaza.

