Las lluvias dejan en Valencia 20 litros entre árboles caídos y problemas en el alcantarillado

Por segunda noche consecutiva, los aguaceros a causa de la dana Alice han dejado lluvia sobre Valencia. Si bien no se han producido incidentes graves ... ni daños personales, destacan los 20 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en El Saler, la caída de algunos árboles o alguna salida puntual de agua desde las canalizaciones por problemas en alcantarillado.

La lluvia de esta jornada, en la que la ciudad sigue bajo el riesgo de alerta naranja, ha sido desigual. Con datos de primera hora de la mañana facilitados por el Ayuntamiento de Valencia, el pluviómetro de Aemet en Viveros había acumulado 10 litros, sin embargo en zonas más alejadas como el Perellonet, La Torre o El Saler los valores se han acercado o incluso superado los 20 litros. Según el consistorio, no se han producido incidencias graves en el seguimiento de la emergencia meteorológica.

El temporal ha provocado la caída de dos árboles de grandes dimensiones en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es un ficus que se ha desplomado en la calle Universidad y ha obligado a cortar al tráfico la calle Pintor Sorolla. Parte de este árbol de grandes dimensiones se ha desplomado sobre un camión que estaba estacionado allí.

Otro árbol de gran tamaño se ha desplomado frente a la Universidad de Medicina, en la avenida Blasco Ibáñez. Se ha caído sobre el parque que recorre el centro de la vía.

El desprendimiento de ramas de un árbol en la calle San Vicente, entre la plaza del Ayuntamiento y la de la Reina, también ha obligado a los bomberos a actuar. La presencia de su camión y los efectivos en la estrecha vía de esta céntrica zona ha obligado a cortar el tráfico y realizar algunos desvíos en itinerarios de transporte público.

Mucho se ha temido para este otoño el mal funcionamiento de las canalizaciones subterráneas a causa de la acumulación de fango y restos arrastrados de la dana del 29 de octubre en los pueblos y pedanías afectados por la barrancada del Poyo. En efecto, hay problemas.

Así ha quedado en evidencia en la pedanía valenciana de La Torre, donde se ha formado una inundación que ha afectado a varias calles. El agua brotaba del alcantarillado a borbotones y en algunos tramos la acumulación era tal que ha llegado a ocupar aceras.