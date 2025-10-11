Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de agua por una alcantarilla de la pedanía valenciana de La Torre, a causa de las lluvias. Iván Arlandis

Las lluvias dejan en Valencia 20 litros entre árboles caídos y problemas en el alcantarillado

La pedanía de La Torre, azotada por la dana del 29 de octubre, sufre fugas de agua que evidencian los problemas en su canalización subterránea

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:48

Comenta

Por segunda noche consecutiva, los aguaceros a causa de la dana Alice han dejado lluvia sobre Valencia. Si bien no se han producido incidentes graves ... ni daños personales, destacan los 20 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en El Saler, la caída de algunos árboles o alguna salida puntual de agua desde las canalizaciones por problemas en alcantarillado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  5. 5 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  6. 6 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  7. 7 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  8. 8 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las lluvias dejan en Valencia 20 litros entre árboles caídos y problemas en el alcantarillado

Las lluvias dejan en Valencia 20 litros entre árboles caídos y problemas en el alcantarillado