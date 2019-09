Los hosteleros denuncian una oleada de robos en coches en el paseo marítimo Zona de aparcamiento en el paseo marítimo. / Jesús Signes Los ladrones vigilan los vehículos de alquiler de turistas cargados de maletas y se llevan todo lo que pueden mientras están en los restaurantes PACO MORENO Valencia Martes, 24 septiembre 2019, 19:39

Un coche de alquiler, unas maletas y unos turistas son los componentes necesarios para que se produzca un robo en el paseo marítimo de la Malvarrosa. Así lo denuncia la asociación de empresarios, que ha puesto en alerta sobre esta situación para erradicarla de cara a la recta final de la temporada veraniega.

La Policía Local cerró el retén provisional el pasado día 15, mientras que los socorristas acaban el próximo fin de semana. «Este año ha aumentado mucho, generalmente siempre es a extranjeros. Deberían ir sin indicativos de alquiler porque les quitan todas las maletas; puede que también les sigan desde el aeropuerto o el sitio donde alquilen el coche, porque siempre hacen pleno. Yo creo que no van a ciegas», indicó uno de los hosteleros.

EL BALANCE Drogas Las actas por tenencia de sustancias estupefacientes en las playas se ha disparado este año al pasar de 35 a 544 casos. Detenciones Los arrestos se han incrementado también, dado que en 2018 alcanzaron los 64 casos y ahora se ha pasado a 98. Ley de Seguridad Vial Las denuncias han pasado de 1.538 a 3.325 debido al incremento de controles de documentación y de otro tipo. Venta ambulante El saldo también ha sido más numeroso que el ejercicio anterior, dado que de 89 decomisos se ha pasado a 118 casos en la temporada actual.

Fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana comentaron que no hay constancia de esta oleada de robos, aunque sí confirmaron que el pasado agosto se produjo algún caso de robo en las autocaravanas que suelen estacionar en la zona. Este es otro asunto que preocupa a los empresarios de la zona, debido a que les resta estacionamiento a sus clientes y la suciedad que puedan generar.

«Cuando llamamos a la policía y les decimos que hagan acto de presencia para explicarles a los turistas que deben hacer, en pocas palabras no nos hacen ni caso. No es bueno para el turismo que ni siquiera aparezca la policía cuando hay un robo», comentan. Las mismas fuentes aseguran que la respuesta es que «les digamos nosotros que tienen que denunciar. Que ellos no tienen por qué venir».

Ese verano, añaden, la situación en cuanto a los manteros ha estado bastante controlada, debido a la presencia de un potente mercado de artesanía en la parte próxima al hotel de Las Arenas. Otra cosa bien distinta es lo que ocurre con los aparcacoches, donde el agobio ha sido «constante» durante todo el verano, aseguran. La previsión es que en las próximas semanas baje la presión al trasladarse los aparcacoches a otros barrios de la ciudad, sobre todo alrededor de los centros comerciales, los hospitales y los edificios administrativos. Pero hasta que eso ocurra, los 'donativos' seguirán preocupando a los hosteleros, al entender que se daña la imagen del paseo marítimo que tienen los turistas.

La policía impide el aparcamiento nocturno junto al hospital por el ruido del botellón Todas las noches en verano y los fines de semana en invierno. Ese es el calendario fijado por la Policía Local para la prohibición del estacionamiento nocturno en un tramo del paseo marítimo, en concreto el tramo a lo largo del hospital de la Malvarrosa. El motivo es, indicaron ayer fuentes conocedoras, frenar el botellón que toma cada noche los aledaños de esta playa y la del Cabanyal. Es un problema más para los hosteleros, aunque sin duda uno de los más llamativos por el dispositivo que obliga a hacer a diario a los agentes por una de las lacras de la limpieza y el derecho al descanso. A escasa distancia del hospital hay una discoteca que concentra cientos de personas en cada sesión. Hasta los vecinos que viven entre las Isabel de Villena y Doctor Lluch han protestado por la proliferación del botellón, que no se frena ni siquiera por la presencia de una casa cuartel de la Guardia Civil. La concentración de grupos de jóvenes por las noches es un motivo más que explica la degradación del paseo marítimo, donde el refuerzo de limpieza poco puede hacer frente a actos de vandalismo, tanto en las zonas peatonales como en los jardines y el carril ciclista. Este último está prácticamente siempre lleno de arena. El Ayuntamiento ha incluido en el Plan del Cabanyal una serie de recomendaciones para la remodelación de esta zona, terminada en los primeros años 90 y que adolece de numerosas deficiencias. La cuestión es que no puede ir más allá de una recomendación, dado que el ámbito se queda por delante de la línea marítimo-terrestre. El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas, tiene la última palabra de cara a las obras que se realicen. Los hosteleros están a la espera de que la misma Administración conceda el visto bueno a la construcción de nuevos restaurantes, en lo que pretende ser la modernización de este sector.

«No entendemos la razón de que no se atienda mejor nuestras denuncias porque eso redunda en beneficio de las playas más turísticas de la ciudad», añaden. Ambas, Malvarrosa y Cabanyal, tienen bandera azul, aunque el verano que está a punto de acabarse ha estado repleto de incidentes por el vertido de aguas fecales desde acequias cercanas.

Los dos grupos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, han denunciado el mal estado del emisario de Vera, aunque desde la concejalía del Ciclo Integral del Agua se ha negado sistemáticamente que la rotura de una de las dos tuberías haya sido la causa de que las analíticas encontraran restos de residuos de aguas negras domiciliarias.

La Generalitat, a través de la Epsar, es la encargada de hacer estas reparaciones, detectadas por unos buzos. Con los robos a los coches de turistas, la proliferación de aparcacoches y el mal estado general del paseo, el cierre de las playas con bandera roja por los vertidos ha sido la puntilla para un balance agridulce de la temporada veraniega.

Desde una de las empresas afectadas pusieron el acento en el estacionamiento de caravanas en la parte norte, junto a la casa museo Blasco Ibáñez. La ordenanza de Movilidad deja a criterio de los policías locales la imposición de multas, al tener en cuenta que deben tener «vocación de permanencia».