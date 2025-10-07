Horario especial de Metrovalencia para el 9 d'Octubre: hasta qué hora habrá servicio nocturno FGV activa un dispositivo para facilitar el transporte durante las próximas jornadas festivas

Tamara Villena Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana vivirá su día grande este jueves, 9 d'Octubre, y la capital del Turia se prepara para una jornada de actos con la que celebrar la festividad. Mascletà, castillo de fuegos artificiales o la exposición de la Reial Senyera son algunas de las actividades que completan el programa de actos para estos días en la ciudad.

Para ampliar el transporte durante las próximas jornadas festivas, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ofrecerá servicio nocturno en Metrovalencia el miércoles 8 de octubre, víspera del Día de la Comunitat Valenciana, para facilitar el acceso a los diversos actos programados con motivo de la celebración del 9 d'Octubre.

El dispositivo funcionará, al igual que los fines de semana, hasta cerca de las 03.00 de la madrugada y facilitará el acceso y posterior regreso al espectáculo pirotécnico que se disparará en el puente de Monteolivete, en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències, a las 23.59 horas. Previamente, a las 23.00 horas, se ha previsto el espectáculo 'Océanos' en el que intervendrán 200 drones.

Metrovalencia cuenta con la Línea 10 del tranvía para facilitar el acceso a estas dos iniciativas, junto con el resto de líneas en funcionamiento esa noche.

Los servicios previstos por Metrovalencia la noche del 8 de octubre forman parte del dispositivo nocturno de metro y tranvía que ofrece circulaciones hasta cerca de las 03.00 de la madrugada, los viernes, sábados y víspera de festivos como este caso.

Durante el miércoles 9 de octubre, y para facilitar el acceso a los actos institucionales, la Procesión Cívica y la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, entre otros actos, Metrovalencia presta los servicios diurnos habituales, con refuerzo de aquellos servicios con dirección al centro de la ciudad.

Ante la previsible asistencia masiva a dichos eventos, FGV reforzará su personal de seguridad y de atención al cliente, además de poner en circulación todos los metros de mayor capacidad.

Los horarios se pueden consultar en la página web www.metrovalencia.es y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en en la app oficial de Metrovalencia.